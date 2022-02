Aragonès i Illa coincideixen en la necessitat de desbloquejar la taula de diàleg

Mà estesa per defensar el català i impulsar les renovables

Encara que no totes les trobades hagin estat públiques, aquesta és, en realitat, la quarta vegada que es el president de la Generalitat,, i el líder del PSC,, seuen cara a cara. La primera va ser durant la ronda de contactes just després de la investidura, al mes de juny, al. Les altres dues van ser discretes, una d'elles al Parlament, a finals de juliol, i l'altra al novembre, per pressupostos. La d'aquest dimecres ha servit perquè president i cap de l'oposició constatin,, que les discrepàncies sobre com encarrilar la resolució del conflicte entre Catalunya i l'Estat continuen sent les mateixes. Sí que han coincidit, però, en la necessitat de desbloquejar la reunió de la taula de negociació per intentar avançar.La reunió al Palau de la Generalitat, que s'ha allargat una hora i mitja, ha estat ". A diferència d'altres ocasions, Aragonès i Illa han. El líder del PSC, que reclama unal Govern però que presumeix d'exercir una oposició "constructiva" s'ha presentat amb 43 punts de col·laboració sota el braç. El president s'ha compromès a estudiar-los, però ha subratllat que el tema candent continua sent el diàleg sobre el conflicte, que ési que continua, motiu pel qual ha demanat al cap de l'oposició queperquè es convoqui. Inicialment havia de ser a principis d'any, però amb les eleccions de Castella i Lleó de pel mig, Pedro Sánchez ha estat fins ara reticent a fixar-la a l'agenda. En les últimes 48 hores, Aragonès ha advertit la Moncloa que no afrontar la resolució del conflicte amb Catalunya pot obrir la porta a un govern de PP i Vox. Illa ha respost que, efectivament, aquesta taula s'ha de reunir i que intentarà, però sense fer de. Sota el seu criteri, són els dos governs els que han de dialogar de formai sense presses ni dates límits. La trobada, ha matisat, s'ha de produir quan hi hagi. També el president coincideix en què la propera trobada ha de donar resultats, tot i que a hores d'ara ni una part ni l'altra defineixen la concreció sobre quin pot ser aquest mínim comú denominador. Aragonès continua reclamant l'amnistia i l'autodeterminació, dues peticions que els socialistes rebutgen frontalment. Sí que es preveuen aproximacions en els traspassos que es debatran a la comissió bilateral del divendres, que Illa ha pronosticat queEl cap de l'oposició, que fa bandera de la mà estesa en paral·lel a la crítica contundent a l'executiu, ha formalitzat dues de les grans peticions que en els darrers mesos ha fet al president: que reuneixi la-només es va reunir una vegada sota el mandat de Quim Torra- i q ue no deixi vacant el debat sobre la reforma del finançament . Sobre la primera qüestió, no n'ha arrencat cap compromís. La consellera de la Presidència,, ha respost que primer ha de ser la taula entre governs la que doni resultats. I sobre la segona qüestió, el Govern considera que no hi ha res a parlar dins del marc de laPrecisament, aquest dimecres s'ha presentat la proposta de treball sobre el finançament que ha fet la, vinculada al PSC. Illa ha demanat que es facin plantejaments que siguin realment viables i, tot i que ha admès que "no és la solució per a Catalunya", sí que considera que forma "part rellevant de la solució" al conflicte. Almenys per al líder dels socialistes, que considera que resoldre l'anomalia de l'Estatut i reformar el finançament són dos aspectes clau per desactivar el conflicte entre Catalunya i l'Estat.La reforma del finançament és una de les carpetes sobre les quals el PSC ha ofert col·laboració en el llistat delliurat a Aragonès, que no inclou, però,. Els socialistes ofereixen també suport per a la defensa del català. Illa ha confirmat que participarà de la reunió delque ve. Entre els punts per millorar l'autogovern, s'han ofert a explorar una entesa per la llei electoral o una llei de memòria democràtica.Illa ha explicat que, si bé va molestar-lo especialment que durant la conferència del dilluns Aragonès fes referència a un Estat que considera, reconeix que considera que el president està "enfocant bé" el debat sobre lesi veu possible trobar punts d'acord en altres punts que el president posi sobre la taula. Aquest dijous serà la presidenta del grup parlamentari d'En Comú Podem,, la que s'asseurà cara a cara amb el president, una trobada que es produeix després del no d'ERC a la reforma laboral que els comuns van advertir que tindria conseqüències al Parlament.

