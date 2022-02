RTVE crea «Hispavisió», un Eurovisió només amb països on es parla castellà

(RTVE) impulsarà la celebració d'"", un festival similar aen què participaran només països en què es parla el castellà, i el Brasil i Portugal com a convidats. Està previst que la primera edició tingui lloc el 2023, a la ciutat deAixí ho ha anunciat aquest dimecres el president de RTVE,, que ha detallat que es constituirà un grup de treball que decidirà els detalls de la: sistema de participació, votacions, seus que acolliran el festival, etc. Segons Tornero, "Hispavisió" seria "una cosa força semblant" a Eurovisió, on hi hauria unes eliminatòries per països.El president de la corporació espanyola de mitjans públics ha assegurat que hi ha una "convicció" que es pot fer "molt" al món de la música, després de l'experiència "molt positiva" que ha suposat l'organització del, el concurs per seleccionar el representant d'Espanya a Eurovisió."Hem demostrat que podem donar ales a la", ha declarat Pérez Tornero, que ha destacat que "el gran canvi" del Benidorm Fest és que "els autors no són captius de cap discogràfica -excepte que ells vulguin fer algun contracte- ni RTVE es queda amb cap".Es tracta d'una de les qüestions en què s'ha acordat treballar de manera conjunta amb mitjans de Llatinoamèrica, després de les dues jornades de debat i anàlisi que han tingut lloc a Madrid, per abordar qüestions com els reptes d'un futur cada vegada méso la importància de laals mitjans de comunicació públics.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor