Un manifestant pacta dos anys de presó per llançar una pedra als Mossos en les protestes post-sentència

Un manifestant ha acceptat aquest dimecres la pena de dos anys de presó per haver participat en els aldarulls de després de la sentència delsobre l'i per haver llançat una pedra contra els. El condemnat ha reconegut els fets i s'ha declarat culpable, però no entrarà a la presó per no tenir antecedents penals.La fiscalia, que inicialment demanava 10 anys de presó, ha modificat el seu relat dels fets, reconeixent que no sabien la dimensió de la pedra i que la samarreta que portava l'acusat a la motxilla no era per canviar-se i ocultar la seva identitat. La defensa ha acceptat la rebaixa i ha assegurat que el primer relat del succés era "desproporcionat".El 18 d'octubre de 2019, l'acusat va unir-se a la manifestació en contra de la sentència del procés a Barcelona. Va venir des de(Maresme) amb uns amics i va ubicar-se en un dels focus de la protesta, a la cantonada entre el carreri la. En un moment de la mobilització, va tirar una pedra cap a la línia de Mossos d'Esquadra que vetllava per l'ordre públic i per aquest motiu va ser detingut. Cap agent va resultar ferit per la pedra.Va passar quinze dies en presó provisional i aquest dimecres s'enfrontava al judici pel qual la fiscalia li atribuïa un delicte d'atemptat contra l'autoritat i un de, sol·licitant 4 i 6 anys de presó per cada delicte respectivament. Segons el relat del ministeri públic, els delictes es veien agreujats pel fet que laera "de grans dimensions" i perquè el noi portava una samarreta negra a la motxilla per "canviar-se d'indumentària i evitar la seva identificació", per la qual cosa s'afegia l'agreujant de "disfressa".No obstant, abans del judici, les parts han acostat les seves posicions i han arribat a un acord. Davant del jutge, el fiscal ha reconegut que no sabien si la pedra era gran o no perquè "no hi ha", i també ha retirat de l'escrit de qualificació l'agreujant de disfressa.Amb tot, les penes han quedat rebaixades a dos anys de presó (un per cada delicte) i l'acusat ha reconegut els fets. La sala ha dictat laen el mateix acte de judici, ha suspès el compliment de la pena perquè l'acusat no tenia antecedents penals i les parts han anunciat que no recorreran la decisió, per la qual cosa esdevé ferma. La condemna també inclou el pagament de les costes processals i la prohibició dedurant dos anys.A la sortida, el lletrat de la defensa,, ha celebrat l'acord i ha comentat que el relat inicial del succés era desproporcionat: "Per culpa de la conjuntura que es va viure, són fets que es redactaven amb molta pompositat i normalment els procediments acaben amb la realitat objectiva, com ha passat aquí".

