Mor als 97 anys un dels protagonistes de la història de la muntanya de Tor

Els grans de Tor es van morint. Aquest diumenge va ser enterrat als 97 anys Francesc Sarroca, Cerdà, que va ser president de la societat de "condueños" durant més de 30 anys. EPD pic.twitter.com/kQ8ymSHLq0 — Carles Porta (@Carles_Porta) February 15, 2022

Un dels protagonistes de la història de la muntanya de(Pallars Sobirà),, conegut com a, ha mort aquest passat cap de setmana. Ell va ser durant més de 30 anys el president de la societat de “condueños” de la zona, el col·lectiu que determinava quins veïns tenien dret sobre la muntanya d’acord amb si residien o no al poble.El periodistaha publicat una piulada informant del funeral de Cerdà, que es va produir el passat diumenge. Porta va ser l’autor del llibre “Tor, tretze cases i tres morts” i d’un documental pel programa “30 minuts” de TV3.Aquestes dues obres van permetre descobrir la història del municipi i lesentre veïns, enfrontats pel projecte d’una estació d’esquí que hagués convertit la muntanya i el municipi en un indret comercial i turístic alhora que hagués enriquit habitants i promotors.Cerdà ha mort només un mes després que ho fes l’advocat, un dels grans interessats en el projecte de la muntanya, i dos anys després del traspàs d’un altre protagonista de la història,conegut com “el Palanca”.

