Les principals novetats de la declaració de la renda

Qui ha de fer la declaració de la renda?

Amb el nou any també van arribar novetats en la campanya de la, que començarà el 6 d'abril per a les declaracions per internet, i del 5 de maig al 30 de juny per als que ho facin per telèfon. Els que triïn presentar-la de forma presencial, ho hauran de fer al juny.La principal novetat implantada per l'Agència Tributària afecta els contribuents que tinguin, que des d'aquest any estan obligats a declarar-les de forma obligatòria. S'han d'inscriure en el model 720, la declaració informativa sobre béns i drets a l'estranger.També han de parar atenció els titulars de, perquè es redueixen els avantatges fiscals en la deducció d'impostos i les aportacions no poden superar els 2.000 euros. Només els plans d'empresa presenten la possibilitat d'augmentar aquesta quantitat fins als 8.000 euros.A més, els contribuents ambanuals procedents de rendes del treball tindran un augment de l'IRPF, en crear-se un nou tram. Pagaran el 47% de les rendes a Hisenda. Aquests són tots els trams:Primer tram, fins a 12.450 euros: 19%.Segon tram, des de 12.450 euros fins a 20.200 euros: 24%.Tercer tram, des de 20.200 euros fins a 35.200 euros: 30%.Quart tram, des de 35.200 euros fins a 60.000 euros: 37%.Cinquè tram, des de 60.000 euros fins a 300.000 euros: 45%.Sisè tram (nou), a partir de 300.000 euros: 47%.Pel que fa als trams impositius segons les, són aquests:Primer tram, fins a 6.000 euros: 19%.Segon tram, des de 6.000 euros fins a 50.000 euros: 21%.Tercer tram, des de 50.000 euros fins a 200.000 euros: 23%.Quart tram (nou), a partir de 200.000 euros: 26%.Com l'any passat, qualsevol treballador que superi els 22.000 euros d'ingrés a l'any d'un sol pagador o els 14.000 euros si es tenen ingressos de més de dues empreses o si es tenen ingressos procedents de dues fonts, per exemple els que facin feines esporàdiques com a autònoms a més del treball assalariat.

