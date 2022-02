José María Aznar i l'«orfandat» del Círculo Ecuestre

Else sentels ha consolat aquest dimecres. L'expresident espanyol ha intervingut a l'entitat en un diàleg conduït pel periodista, director adjunt d'El Mundo. L'exlíder de la dreta espanyola i president de laha acudit a un dels clubs del patriciat més conservador de Barcelona, on el PP sempre s'hi ha trobat bé.El president de la FAES genera fredor entre les. Però a l'Ecuestre encara troba escalf. A la taula central, al costat d'Aznar, hi havia, el president del Círculo,. Aquest, vicepresident de la casa, l'ha presentat entre elogis i ha recordat quan, sent dirigent del PP català, va treballar "a les seves ordres". Lacalle ha dit que "es nota a faltar la seva auctoritas" i ha expressat que "Barcelona està orfe d'una alternativa de centre dreta, no pot estar quatre anys més entregades ali amb una Catalunya governada per l'independentisme". "Estem orfes", ha afirmat Lacalle, a qui només li ha faltat demanar a Aznar que es presentés d'alcalde de Barcelona.L'expresident ha marcat distàncies amb, sense mullar-se sobre laque ha de fer el seu partit a, ha evitat un titular que fos molt crític amb Pablo Casado -de qui ha dit que desitja que un dia sigui president-, ha tornat a criticar el govern "Frankenstein" dei ha passat revista a la realitat internacional, adoptant aquí el paper més d'analista que de polític.L'acte d'Aznar a l'Ecuestre ha tingut lloc en un moment de granen la formació. La política és voluble i canvia l'escenari quan menys un s'ho imagina. Aznar, fa uns anys totpoderós cap del PP, va passar uns anys a l'ostracisme, quanva presidir el partit i el govern espanyol. Després, amb l'arribada dea Génova, les tornes van canviar iFins al punt que l'expresident va participar en la campanya de les eleccions espanyoles del 2019. Fins i tot va protagonitzar un míting a Catalunya, fent costat la candidata. Gairebé es podria dir que Aznar -la seva presència, la seva absència i les seves polèmiques- ha estat undel moment que vivia el seu partit.Aquest dimecres, la presència d'Aznar a l'Ecuestre s'ha produït enmig de la incertesa, incrementada per uns resultats electorals a Castella i Lleó que han deixat Génova en una situació de neguit. Les urnes no han dut al fracàs, però li han negat a Casado el que cercava: una solidificació del seu lideratge. Aznar és avui una figuraper Casado i l'equip que dirigeix, sotmès a pressions múltiples i contradictòries.El PP catalàperò li ha donat una benvinguda entre dubtes. El president de la formació,es recupera d'una intervenció al genoll. Ha estat el secretari general,, qui ha representat el partit, al costat de, president del PP barceloní, però en una taula situada a certa distància de la presidencial. Aquest dimecres han estat molts els quadres de la formació que han decidit no acudir al Círculo per evitar fotografies incòmodes.A les taules del Círculo, s'hi podia veure, membre de l'executiva del partit i molt proper a la diputada Cayetana Álvarez de Toledo. També hi era algun històric dels anys "gloriosos" de l'aznarisme, com Antonio Ainoza. Però les relacions diplomàtiques entre el president de la FAES i la direcció travessen moments tensos. A Génova no han agradat les declaracions aznarianes durant la campanya castellano-lleonesa, aquellamb què Aznar es va referir a un Casado a qui cada dia se'l veu més agobiat per superar incòlume el que resta de legislatura.

