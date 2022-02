La UE investiga un brot de salmonel·la per ous espanyols

La Unió Europea està investigant elamb origen a Espanya, que compta ja amb més de 270 casos en sis països. El primer a detectar-ho va ser França al setembre i després han identificat brots a Dinamarca, Països Baixos, Espanya, Noruega i el Regne Unit. Dues persones han mort i 25 han hagut de ser hospitalitzades.En seixanta casos s'ha vinculat la malaltia amb el consum d'ous o productes derivats d'un proveïdor espanyol, segons han informat tant l'Agència Europea de Seguretat Alimentària com l'ECDC, la principal agència de salut pública del continent. Els ous es produeixen en tres granges espanyoles i en una d'elles s'ha detectat el mateix cep de salmonel·la, Enteritidis ST11, causant dels brots.Els casos tenen similitud microbiològica amb el brot detectat en Països Baixos en 2019. L'origen en aquell cas van ser també ous produïts en una granja espanyola. "Això suggereix una àmplia distribució de la soca del brot que", afirma l'informe de l'Agència de Seguretat Alimentària. La soca, per tant, pot estar circulant tant dins com fora d'Espanya i el risc de nous casos és alt.Un total de 18 dels casos espanyols s'han produït en una residència i altres sis casos en un menjar familiar en la qual es va servir una truita. En altres casos, l'origen de la malaltia sembla haver estat un pastís casolà fet amb ous.

