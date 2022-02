Els exalumnes víctimes d'abusos a la Salle Montcada critiquen el silenci de l'escola

La denúncia de l'escriptor, feta fa unes setmanes, sobreque havia patit feia 40 anys, per part d'un germà, quan estudiava aPremià de Mar ha servit perquè d'altres alumnes, de la mateixa institució, hagin sortit a explicar les seves vivències. És el cas de vuit exestudiants del centre de, però també amb el. Tots ells han carregat contra l'escola: "Elde tots aquests anys us fa".Ho han expressat en un comunicat, compartit a les xarxes socials per persones que s'han identificat comentre els anys 1995 i 1997, amb edats que anaven dels 14 als 16 anys, quan el presumpte autor d'aquests abusos. Han criticatperquè no prengués mesures perles víctimes i "permetés que unseguís exercint la docència".D'aquesta manera, ha continuat l'escrit, "posant en risc la integritat emocional i física de més menors". I ha subratllat, que després "de prendre consciència" de tot plegat, "elsque vam patir sent els seus alumnes són només la".Els afectats han convidat a d'altres possibles"a compartir" el seus testimonis.

