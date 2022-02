Conversa entre els investigats Cristóbal Plaza i Eduard Galí, en el sumari judicial.

Xoc per triar la nova gestoria

Acta de la comissió directiva del Consell Esportiu de l'Hospitalet continguda al sumari judicial.

Acta de la comissió directiva del Consell Esportiu de l'Hospitalet continguda al sumari judicial.

Dos dels principals investigats delvan implicar directament la, en una operació per aïllar el regidor que va denunciar les irregularitats a l'ens,. Així consta en una de les converses per missatgeria instantània intervingudes per la Policia Nacional espanyola i incloses al sumari judicial a què ha tingut accés, en la qual també se cita la necessitat de mantenir informada Marín.Els implicats en el diàleg són el llavors regidor d'Esports i president del Consell Esportiu,-qui ja no té cap dels dos càrrecs-, i l'encara director de l'ens,, els quals asseguren que la cap de gabinet de l'alcaldessa,, els hauria encomanatdel Consell Esportiu per desatendre les peticions de Graells. Segons les informacions de què disposa aquest mitjà, Marín no va participar de la gestió irregular de l'entitat ni va rebre'n cap tipus de remuneració, però aquesta conversa és un dels elements pels quals se la investiga a ella i a la seva mà dreta pel presumpte delicte d'omissió del deure de perseguir un delicte.Tal com es constata en el següent fragment, Plaza i Galí es conjuraven perquè el segon presentés una proposta a la següent comissió directiva i deixar en minoria Graells -a qui es refereixen per les inicials, "JG"- si s'hi oposava. Volien saber també-en referència a l'alcaldia-, motiu pel qual van subratllar que calia anar "informant la Montse" -en referència a Montserrat Pérez-, de qui Plaza assegura que li va dir: "Tu assegura't de tenir majoria a la junta". Aquella reunió, segueixen, havia de ser-de Graells- i es van encarregar trucar Marín i la seva mà dreta.Segons acaba el fragment recollit pel sumari, Plaza ja hauria sol·licitat la reunió amb l'alcaldessa, a qui voldria proposar-li "una remodelació de càrrecs a la junta" que tragués Graells de la vicepresidència del Consell Esportiu. Malgrat tot, fonts de l'entorn de Marín assegureno que arribés ni tan sols a plantejar-li en cap moment els canvis anunciats.La conversa intervinguda hauria tingut lloc el 22 de maig de 2020, tres mesos i mig després que Graells avisés Marín de les irregularitats i que aquesta decidís impulsar una auditoria interna del Consell Esportiu per verificar-les. Aquests retards en esclarir els fets -el seu entorn subratlla que es deuen també a l'esclat de la pandèmia- i elmentre maniobraven per aïllar Graells són un element més amb què la UDEF (Unitat Central de Delinqüència Econòmica i Fiscal) de la Policia Nacional espanyola justifica investigar l'alcaldessa.Un altre argument inclòs al sumari és el rol de Marín al capdavant del govern local a l'hora d', ja que en ocasions era ella qui formalment les proposava, ja que el tinent d'alcaldia que ho havia de fer,-també investigat-, s'hi havia d'inhibir en formar part de la direcció del Consell Esportiu. La Policia Nacional també veu rellevant que l'alcaldessa assistís a la cloenda d'una assemblea de l'entitat, que una altra conversa intervinguda apuntés a una possible intervenció amb el secretari general de l'Esport, Gerard Figueras, per tapar el cas , o que l'Ajuntament no requerís anualment la comptabilitat total del Consell Esportiu, tal com marquen els Estatuts.Els atestats consultats no inclouen cap prova explícita sobre aquesta intencionalitat de tapar els fets per part de Marín, per bé que encara no ha aparegut, ordenat a finals del 2020 per la jutge. L'omissió del deure de perseguir un delicte s'evidenciaria, segons la UDEF, pel fet que les subvencions del Consell Esportiu ja van sempre acompanyades d'una auditoria, motiu pel qual considera que encarregar-ne una altra. També se la investiga per, precisament en relació a les subvencions del consistori, atès que, "essent la màxima autoritat del consistori, és qui autoritza el flux econòmic en forma de subvencions al Consell Esportiu".Els documents judicials inclouen igualment l'acta de la comissió directiva posterior a la conversa entre Plaza i Galí, celebrada el 29 de maig de 2020, on s'evidencia que efectivament Graellsvinculats a l'esclariment de les irregularitats. Fonts de les defenses expliquen que el diàleg intervingut fa referència a la contractació de la gestoria a qui encarregar la comptabilitat de l'entitat, ja que ho havia fet, des del 2005 i fins llavors, l'assessoria de Jordi Monrós, qui havia estat regidor de CDC i, el 2019, cap de llista de JxCat sense obtenir representació.El to, afirmen, es deu a "la pressió a la que Graells els estava sotmetent, ambal president i al director del Consell Esportiu", i a "la necessitat de poder continuar treballant, en un moment en què s'havia aturat l'activitat per la pandèmia". Les mateixes fonts insisteixen que Graells -qui ja havia formalitzat la denúncia aquell 4 de maig, tot i que encara no havia transcendit- pressionava per una gestoria en concret, mentre que Plaza volia que fos Galí qui la triés. Segons reflecteix l'acta, Graells demanava que, mentre que bona part dels seus membres feien plena confiança en el criteri de Galí -amb les sigles "DT", de director tècnic.En un altre punt de la mateixa reunió de la comissió directiva, els seus membres van fer una reflexió sobre la "situació general" de l'entitat. S'hi va incloure a petició de Cristian Alcázar, qui, segons les defenses, pretenia cridar a la reflexió i a "no malmetre la feina de 40 anys del Consell Esportiu", a reconèixer la tasca de la gent implicada i a reteixir confiances. L'acta recull una primera intervenció seva en aquest sentit en què també admet que "s'han produït".Altres directius de l'entitat es van expressar en termes similars, reclamant aparcar "aspectes polítics o personals", coincidint en la manca de "mala intenció" en eventuals errors o subratllant el suport a Galí, la gestió del qual havia qüestionat Graells davant Marín. Alguns membres fins i tot vanque ja estava en marxa i que havia d'esclarir les irregularitats -no és el cas d'Alcázar i Plaza, que van demanar mantenir-la-, qüestió que va quedar a l'aire a l'espera de tractar-se en un punt de la següent comissió directiva. Graells, sense cap més suport en la seva denúncia de la gestió feta, va assegurar "que no el mouen qüestions personals" i va rebutjar prescindir de l'auditoria. 12 dies més tard, però, la UDEF faria els primers escorcolls i detencions del cas

