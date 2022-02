Una dona es cura del VIH gràcies al trasplantament de cèl·lules mare del cordó umbilical

Investigadors estatunidencs de la Xarxa Internacional d'Assajos Clínics sobre la sida en Adolescents i Pediatria Materna () han presentat elde remissió del virus de la immunodeficiència humana () en una persona que hagi rebut un tractament amb cèl·lules mare. Per primera vegada, es tracta d'una dona que va rebre el trasplantament de la sang del. La troballa s'ha comunicat en el marc de la Conferència sobre Retrovirus i Infeccions Oportunistes ().La pacient havia estat en tractament antiretroviral () durant quatre anys, quan se li va diagnosticar leucèmia mieloide aguda. Per aquest motiu, va iniciar la, gràcies a la qual es van eliminar les cèl·lules immunitàries canceroses. A continuació, va rebre un trasplantament de cèl·lules mare de sang del cordó umbilical, complementades amb cèl·lules adultes d'un familiar. Segons l'equip que ha elaborat l'estudi, la participant no ha mostrat nivells detectables de VIH durant, tot i la interrupció del TAR. Els científics teoritzen que els malalts desenvolupen una partir d'aquest procés.La remissió del VIH resultant d'un trasplantament de cèl·lules mare només s'havia observat prèviament en. El primer és conegut com el "", qui va ser considerat "curat" en experimentar la remissió del virus durant dotze anys. Finalment, va morir de leucèmia el setembre de 2020. El segon cas ha rebut el nom del "" i fa més de trenta mesos que no presenta el virus.

Les directores de la recerca, Yvonne Bryson, de la Universitat de Califòrnia, i Deborah Persaud, de la Universitat Johns Hopkins de Baltimore, suggereixen que cal considerar el tractament amb cèl·lules mare del cordó umbilical per a assolir la remissió del VIH i la cura de les persones que conviuen amb el virus i requereixen el trasplantament per a tractar altres malalties.

