L'OTAN contradiu Rússia: no han retirat tropes de la frontera i no hi ha desescalada

El secretari general de l'OTAN,ha assenyalat aquest dimecres que no es percep una desescalada militar russa a la frontera amb Ucraïna i ha recalcat que Moscou continua sense respondre per escrit, que obriria la via diplomàtica per abordar qüestions de seguretat amb Rússia.i això contradiu el missatge en favor dels esforços diplomàtics. Falta veure si hi haurà un replegament rus, veiem que han augmentat el nombre de tropes i que unes quantes més hi van de camí. Ara com ara no hi ha desescalada", ha assegurat taxatiu l'ex-primer ministre noruec abans de la reunió de ministres de Defensa de l'OTAN d'aquest dimecres i dijous a Brussel·les.En un moment en el qualque manté a la frontera i defensa continuar el diàleg amb els Estats Units i l'OTAN, Stoltenberg ha recalcat que l'Aliança Atlàntica segueix de prop l'evolució dels esdeveniments a les portes d'Ucraïna i Rússia manté els mitjans per poder desplegar una invasió sense previ avís., ha indicat el cap polític de l'OTAN, que ha recalcat que la tendència els darrers mesos és l'increment massiu de les capacitats militars russes en aquella zona.Els ministres de Defensa de l'OTANarran de les creixents tensions amb Rússia pel seu desplegament militar a la frontera, i estudiaran si reforcen la seva presència a l'est d'Europa amb la creació de nous batallons de combat.

