Els treballadors del Parc de Salut Mar demanen cessar la gerent per «maltractament sistemàtic»

El comitè d'empresa del, que gestiona l'entre altres centres, ha presentat una petició formal d'acomiadament de la gerent del consorci,, per un "maltractament sistemàtic" dels professionals. Ho ha fet mitjançant un escrit, registrat aquest dimecres, dirigit a la directora del Servei Català de la Salut (),. Per la seva banda, l'Hospital del Mar remet a un comunicat publicat a finals de gener, arran de la manifestació dels treballadors a les portes del centre, en què destaca que han aprovat el conveni col·lectiu, amb una "millora substancial" de les condicions laborals.El document critica un" per part de Recursos Humans i parla "d'anys i anys sense cap estabilitat"; amb contractes "de mesos, setmanes i fins i tot de dies". També afirma que els professionals estan sotmesos a", amb ràtios de personal/pacient "inassumibles". A més," i assegura que vint directius es reparteixen "dos milions d'euros anuals" en salaris.El comitè d'empresa assegura que el consorci" i adverteix que les Urgències pateixen "". També denuncia que la pandèmia de la Covid-19 ha accelerat la "" d'una situació que ja estava molt "tensada", el qual s'ha traduït en", en què no s'han respectat les "12 hores de descans obligatòries entre jornada i jornada".El Parc de Salut Mar (), al seu torn, no s'ha volgut posicionar respecte a la petició, més enllà de la remissió al comunicat esmentat. La comunicació es justifica amb el" i amb la falta estructural d'infermeres i infermers "a tot el sector sanitari". També defensa que l'hospital té unper a gestionar la pandèmia "elaborat per una comissió d'experts clínics", que estableix els protocols que s'han de seguir davant l'increment d'ingressos de pacients amb covid-19 i "garanteix en tot moment" l'atenció i seguretat dels pacients, així com la dels professionals sanitaris.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor