Què fer si envies un Bizum a una altra persona per error

s'ha convertit en una plataforma molt emprada per enviar diners als familiars i amics. Fins a 19 milions d'usuaris feien servir aquest sistema a Espanya en començar l'any, atesa la seva simplicitat, la immediatesa i la gratuïtat del servei. Però tanta facilitat també implica un petit risc: enviar diners a qui no toca.Què passa sia un contacte de la teva agenda del mòbil que no era el destinatari a qui volies fer el Bizum? O -encara pitjor- si en lloc d'enviar 4 euros per pagar uns cafès, afegeixes sense voler dos zeros a la quantia de l'enviament i n'acabes enviant 400?A diferència de les transferències convencionals, les que es fan introduint el número de compte del destinatari i que sovint tarden unes hores o fins i tot dies a arribar, els Bizum són instantanis. Per això, un cop s'ha validat amb el missatge de text de confirmació.Per això si es té un problema amb un, la solució més ràpida és posar-se en contacte amb la persona que ha rebut els diners perquè els retorni. Si aquest remei no funciona, és possible contactar amb el banc amb què operem per demanar-li si és possible retrocedir l'operació.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor