L'actriu Verónica Echegui, investigada per comprar un passaport Covid fraudulent

La trama sobre la compra de passaports Covid fraudulents per part de famosos i personalitats diverses, avança. Segons ha informat en primícia La Sexta, la policia espanyola investiga l'actriuper haver participat, presumptament, en aquesta xarxa criminal desmantellada el mes de gener a Madrid. La televisió privada informa que Echegui és un dels diversos noms nous amb els quals treballen els cossos policials, després d'haver destapat la implicació de persones com el cantant Omar Montes o la "reina de la coca", Ana Montes.La suposada implicació d'Echegui arribapel guardó a Millor Documental, pel projecte. En aquest esdeveniment era necessari presentar el passaport Covid -normativa de la Generalitat Valenciana per a actes d'aquest caràcter- i/o una PCR feta en les últimes 24 hores. La policia espanyola treballa ambsobre la taula, amb diverses personalitats i famosos entre els noms.per participar en aquesta xarxa criminal, que tenia un abast europeu. La investigació va començar a principis de gener quan es van detectar anuncis que oferien proves PCR falses i passaports covid falsificatsd'una aplicació de missatgeria instantània. Els agents van poder comprovar que persones integrants de grups criminals o intermediaris d'aquests, es van introduir en aquests grups per garantir un "passi de salut" a persones que no estiguessin vacunades.D'aquesta manera van descobrir que, en el cas d'emetre certificats de proves PCR negatives, i quantitats que oscil·laven entre elsen què constaran dues o tres dosis de vacunació. Un cop els implicats percebien el pagament els interessats obtenien el codi QR en què constava la pauta de vacunació fraudulenta.Al cap de dos dies podien aconseguir el passaport Covid en què constaven com a rebudes dues o tres dosis. A més, els investigadors van poder constatar que, en la majoria dels casos,, a través de comptes que havien obert a tercers països per fer més complicat el rastreig per part de les autoritats.

