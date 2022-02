El preu de la llum baixa un 10,9% i cau per sota els 180 euros/MWh

Elen el mercat majorista espanyol ("pool") caurà aquest dimecres unen relació amb dimarts i se situarà per sota dels 180 euros per megawatt hora (MWh). En concret, el preu mitjà d'aquest dimecres serà de, gairebé 22 euros per sota dels 199,94 del dia anterior i, segons les dades provisionals de l'Operador del Mercat Ibèric d'Energia ().Els preus del mercat majorista de l'electricitat repercuteixen directament en la tarifa regulada, l'anomenat, a la qual estan acollits gairebé 11 milions de consumidors al país, alhora que serveixen de referència per als altres 17 milions que tenen contractat el subministrament en el mercat lliure.En comparació amb fa tot just un any, el preu en el 'pool' d'aquest dimecres serà unals 23,98 euros/MWh del 16 de febrer del 2021. L', experimentat des de mitjans de l'any passat, s'explica pels alts preus del gas en els mercats i pels drets d'emissió de diòxid de carboni (CO₂), que se situen en màxims històrics.Per trams horaris, el preu màxim de la llum es donarà entre les nou i les deu de la nit, amb 236,73 euros/MWh. El mínim, de 135,39 euros/MWh, es registrarà entre les cinc i les sis de la tarda.

