Aznar adverteix des de Barcelona del «cantonalisme» que prolifera a Espanya

L'expresident espanyol i exlíder del PPha advertit aquest dimecres contra un procés dea Espanya després de les eleccions a Castella i Lleó. Aznar ha intervingut en el, dins del cicle Agendes creuades que organitza l'entitat, i on ha conversat amb el periodistaPreguntat sobre un possible pacte amb, Aznar no s'ha volgut pronunciar ha afirmat que "el PP ha guanyat les eleccions", ha aprofitat per dir que "l'esquerra espanyola ha recollit una gran derrota perquè" i que el guanyador haurà de buscar política és preocupant que pot tenir i ha alertat contra "eli local", que podria dur al "i el taifisme", en al·lusió a l'emergència de les plataformes de l'. Aquest procés de fragmentació seria "altament preocupant".Sobre la la situació política catalana, Aznar ha definit elcom un, que se situa en la "irrealitat". I ha proclamat, molt emfàtic, que "no hi ha autogovern sense Espanya" i que la independència "no serà possible i, a més, no és desitjable". Sobre el debat entorn la llengua, ha afirmat que "no s'està parlant de protegir el català, sinó de".Ha assegurat que "la política és l'art del possible" i que totes les forces volen assolir una posició dominant en el terreny polític. Aznar s'ha queixat de la manca d'en la política espanyola. Preguntat per si seria partidari d'unacom es va fer a Alemanya, ha afirmat que "allí les forces centrals no s'han derrumbat". Sobre una gran coalició a Espanya, Aznar ha dit que cal saber primer, quin projecte i quines polítiques es volen dur a terme, perquè si no, "una gran coalició és parlar per parlar".La situació política alemanya li ha permès comparar el governa Berlín (una coalició de socialdemòcrates, verds i liberals) amb elde. Aznar li ha negat alla condició de "socialdemocràcia raonable" i ha volgut embolcallar-se contínuament amb la bandera d'Europa.Sobre si Vox és un partit d', l'expresident ha dit que és un partit "que estài que té uns referents a Europa com". No ha volgut etiquetar com a extremista el partit de Santiago Abascal. Sobre la candidata a França, ha assegurat que "no seria bo que governés, ni per França ni per Espanya" i que "no veig avantatges en què estigués al govern". Respecte a Vox, ha considerat que "ha d'explicar moltes coses, perquè exigeix una vicepresidència d'una autonomia que vol eliminar".Les declaracions d'Aznar s'afegeixen a la pressió que està rebent la direcció del PP després de les, on els populars han obtingut la majoria a les Corts castellanes però lluny de la majoria absoluta (31 escons sobre 81) i amb un ascens espectacular de Vox, que ha sumat 13 escons. La comunitat castellano-lleonesa havia estat unon el partit assolia majories abassegadores. Va ser allí on Aznar va construir la seva base de poder dins de la formació.Les relacions entre Aznar i Casado s'handarrerament, malgrat que l'actual líder del PP prové del sector més identificat amb l'aznarisme. L'expresident ha mostrat en diverses ocasions la seva proximitat amb la presidenta de la Comunitat de Madrid,, en aquests moments enfrontada a Génova. Durant la campanya electoral a Castella i Lleó, Aznar ja va generar una forta controvèrsia quan va criticar Casado. L'exlíder de la dreta va afirmar que l'important no era que "elarribés al palau de no sé què, sinó per fer què". Amb tot, s'ha notat que Aznar ha volgut calmar les aigües amb Génova i ha deixat anar que vol que Casado "i si ho és, serà un bon president".Al final de l'acte, Aznar s'ha esplaiat sobre política internacional i ha analitzat la, mostrant com a element positiu la unitat mostrada pels aliats occidentals. Ha elogiat la resposta donada per Joe Biden al conflicte, en contrasta amb els errors comesos en la retirada de l'Afganistan, i ha considerat queno ha mobilitzat tanta força armada per quedar-se igual. Per ell, Moscou ja ha aconseguit coses d'aquesta crisi, com assegurar que Ucraïna no entrarà a l'OTAN i una posició forta de Rússia en el nou context intenacional.

