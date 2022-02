En cerca i captura l'acusat de divulgar les dades privades de la víctima de «la Manada»

La magistrada del jutjat penal número 1 de Barcelona ha dictat aquest dimecresd'un acusat de difondre públicament dades personals de la víctima de la "manada" de Pamplona.L'homeper un delicte contra la integritat moral i un altre de revelació de secrets per publicar en un fòrum d'internet el nom i cognoms, DNI, data de naixement, lloc de residència, universitat i una foto de la jove violada durant les festes de San Fermín del juliol del 2017.Fiscalia, acusació particular i populara la víctima, mentre que el seu advocat, que demanava l'absolució, ha renunciat a la defensa.Es tracta d', que, durant la fase d'instrucció, l'acusat va dir que només va penjar en un fòrum una captura de pantalla feta d'una altra pàgina web pública. Per fer-ho es va connectar al wifi d'una veïna.

