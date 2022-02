El Consell per la República activa un «ministeri lliure d'Exteriors» per preparar la confrontació

, líder deli eurodiputat i líder de, ha presentat aquest dimecres el pla d'internacionalització de l'organisme a l'exili. Ho ha fet a la mateixa sala de premsa de Brussel·les des de la qual va comparèixer quan va aterrar aacompanyat de membres del Govern de l'1-O un cop aplicat el 155. A Puigdemont l'han acompanyat, encarregats de detallar el pla, molt vinculat a la denúncia de la repressió per voler exercir l'autodeterminació i que han definit com un "ministeri lliure d'Exteriors" per internacionalitzar el conflicte amb l'Estat. Es posarà en marxa unaper poder explicar "amb llibertat" què està passant a Catalunya sense estar sotmesos a les cotilles del marc jurídic espanyol. Aquesta tasca, ha dit Puigdemont, també ha de servir per "preparar la confrontació" un cop es "constati el fracàs de l'anomenada estratègia de la taula de diàleg", ha remarcat.Torbisco ha assenyalat que l'Estat no ha posat cap altra proposta damunt la taula que no sigui "l'aniquilació", i ha indicat que l'autodeterminació és ". "Aquesta és l'única conclusió que d'adequa a la realitat institucional i cívica. No es poden defensar drets fonamentals davant d'accions repressives destinades a implementar l'estratègia estatal, que és decapitar el moviment polític", ha remarcat, parafrasejant les paraules dequan era vicepresidenta del govern espanyol amb el PP i encarregada de frenar el procés el 2017. Torbisco, en aquest sentit, ha recordat els "milers de represaliats" existents."Elsi la retirada de càrrecs per part de lano poden ser interpretats com a actes de bona fe, sinó com a actes singulars que es mostren de manera autocomplaent com a mostres de perdó. No són actes de reparació, i és indigne, perquè ens condueix a acceptar com a inevitable la vulneració de drets", ha indicat la responsable del pla d'internacionalització. "Situa la rendició com a única política possible davant la por. No és estrany que creixi la desmobilització a l'hora de", ha indicat la doctora, experta en drets humans, que ha defensat no caure en la "rendició" i apostar per "teixir sinèrgies" a nivell internacional. "Hem de continuar", ha insistit.El full de ruta, per tant,. "La lluita és estratègica per tot el moviment", ha remarcat Torbisco. Alsina, en anglès, ha indicat que es posarà en marxa una xarxa de representants institucionals arreu del món, i que es picaran portes "que mai abans s'havien picat". "Buscarem grans aliances per l'autodeterminació, ha remarcat el comissionat del Consell per l'acció exterior. El problema de la Generalitat per desplegar aquesta xarxa, ha dit, és culpa de l'Estat, que ha decidit "perseguir" els representants independentistes arreu del món. Es tracta de"Aquesta estratègia internacional ha estat treballada des de fa molt de temps. Des de l'inici, estàvem convençuts que aquest era un dels pilars del Consell", ha ressaltat Puigdemont, que ha indicat que la institució ja ha superat la seva etapa fundacional. "No ha estat fàcil, ha estat", ha admès l'expresident de la Generalitat, que ha defensat "desplegar" els eixos compromesos. També ha aprofitat per recordar que el Parlament de Catalunya va aprovar una moció que defensa l'acció exterior del Consell, i per recordar que ell i els exiliats formen part delEl líder de Junts ha posat de manifest que hi haal Consell, una xifra que "reforça la legitimitat" de la institució. Ha situat com a oportunitat el fet que l'organisme resideixi a Brussel·les per una qüestió de "seguretat jurídica" i també d'autonomia. En aquest sentit, ha ressaltat que a Bèlgica no pot passar que es, a diferència del que va passar el 2017.

