La Fiscalia demana 12 anys de presó al llibreter neonazi Pedro Varela per organització criminal

La Fiscalia demanaper al llibreter neonazi, propietari de la, al barri de Gràcia de Barcelona, i dirigent de l'associació cultural EO i d'Ediciones O, que difonen i venen material neonazi. El fiscal acusa Varela i cinc persones més d'utilitzar la llibreria, l'associació cultural i l'editorial per propagar el seu discurs d'odi entre el 2006 i el 2016. Varela, que ja va complir dos anys de presó per fets calcats, s'enfronta a l'acusació de diversos delictes d'odi, a més d'organització criminal. Els Mossos d'Esquadra van tancar cautelarment la llibreria el 2016, així com les seves pàgines web i perfils en xarxes socials.Segons el fiscal, els fets van ocórrer entre el 2006 i el 2016, i considera que sota l'aparença d'una associació dedicada a l'estudi històric i la difusió de la cultura d'Espanya i Hispanoamèrica, es dedicaven a fer conferències, vendre llibres i publicacions i a la difusió "d'una línia de pensament basada en la cultura de l'odi supremacista i d'animadversió i segregació racial contra el que ells consideren races inferiors", sobretot antisemitisme i enaltiment, justificació i negació de l'Holocaust, així com incitació a l'odi i a l'hostilitat contra el poble jueu i altres col·lectius com els afrodescendents, els asiàtics, els musulmans, els immigrants o les persones LGTBI.Difonien textos i expressions amb llenguatge discriminatori, ofensiu, denigrant i especialment vexatori, i lloaven les accions d'extermini de l'Alemanya nazi. De fet, el ministeri públic assegura que justifiquen, neguen, ridiculitzen, banalitzen i trivialitzen l'extermini massiu d'aquests col·lectius.El fiscal considera que la Llibreria Europa, que acull la seu d'Edicions O, és la continuació del Círculo Español de Amigos de Europa (CEDADE), entitat neonazi fundada el 1967 i dissolta el 1993. Varela va presidir l'entitat del 1978 al 1993. La seu on hi ha la llibreria, al carrer Sèneca del barri de Gràcia de Barcelona, també era la seu social del Partit Socialista Nacional Revolucionari (PSNR), del qual Varela va ser president des del 1984 i un altre dels acusats n'era el secretari general.Varela va ser condemnat el 2008 per justificació del genocidi i va complir presó del 2010 al 2012. El 2017 va ser condemnat per la venda del llibre 'Mein Kampf' de Hitler sense respectar els drets d'autor i el 2020 altre cop per justificar el genocidi. Durant el seu temps a presó va donar poders notarials a alguns dels acusats per seguir amb l'activitat de la llibreria. Des del 2006 els altres acusats van assumir diverses funcions a l'entitat pel que fa a l'edició, distribució i venda de llibres tant de forma presencial com a distància, i a l'organització de 260 xerrades a la pròpia llibreria entre 2006 i 2016, espai que mai ha tingut llicència municipal. També van organitzar conferències en diverses ciutats de l'estat i tres a Mèxic.El juliol del 2016 un jutjat de Barcelona va ordenar als Mossos d'Esquadra escorcollar la llibreria i clausurar-la cautelarment, així com al domicili de Varela. En els escorcolls es van localitzar centenars de llibres, material informàtic i material d'edició i propaganda neonazi.Per tot això, la fiscalia els acusa de diversos delictes d'odi i contra els drets fonamentals, a més d'organització criminal i associació il·lícita. A Pedro Varela li demana 12 anys de presó, 10.800 euros de multa i inhabilitació per exercir l'edició i venda de llibres o publicacions durant deu anys després de la presó. Als altres cinc membres del grup els demana vuit anys de presó i 9.000 euros de multa, a més de la mateixa inhabilitació que a Varela.A més, el fiscal també demana la dissolució de l'Associació Cultural EO, la clausura definitiva de la llibreria Europa tant al seu local actual, al barri de Gràcia, com en qualsevol altre lloc físic o virtual, així com de la seva marca i l'editorial EO. Sol·licita igualment la clausura definitiva de diverses pàgines web i perfils en xarxes socials i la destrucció de quasi tot el nombrós material electrònic intervingut i centenars de llibres i publicacions.El ministeri públic demana igualment el decomís de 30.150 euros en metàl·lic intervinguts a Varela, així com uns altres pocs milers d'euros en altres monedes, un xec al portador de 10.000 euros firmat per ell i uns altres 2.400 euros en comptes bancaris.

