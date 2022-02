entrevista

Jordi Ferragut preparant un paper teatral. Foto: Jordsi Purtí

"Això que hi hagi algú que pateix per tu és fantàstic. Tens la sensació que els teus veïns estan pendents de tu"

Jordi Ferragut arriba a la final del @ellloptv3 i serà un dels 11 actors i actrius que representaran Terra Baixa. Des d'aquí volem felicitar en @Jordi_fut per haver-ho aconseguit! Enhorabona! pic.twitter.com/UZzWP7jL9T — Ajuntament Arbúcies (@arbucies) February 10, 2022

- Mantenir el secret costa molt. No podem desvetllar més enllà del que ha sortit per la televisió i, per tant, hem d'anar al mateix ritme. Molta gent pregunta, però no podem dir més del que ja saben.- Sí, encara queden coses per veure i algunes força interessants. Coneixent l'Àngel Llàcer podem intuir que no serà una Terra Baixa clàssica. Per a la gent que li agrada el teatre serà bonic de veure el procés que es fa per arribar a representar una obra. Actors, actrius, decorats, vestuaris, assajos. I per a la gent que els agrada el tema reality i emocions segur que també hi trobarà coses atractives que s'aniran desvetllant a poc a poc.- Van ser quatre dies molt intensos des de les vuit del matí fins a quarts de dotze de la nit. Treballant amb tot l'equip del programa que a tota hora han supervisat els detalls. El que hem vist per la televisió només és un tastet de la feina que hem fet, però hi ha moltes hores de gravació.- Sí, molt. Encara no en tenim massa detalls, però segurament serà cap al darrer trimestre de l'any. Quan s'acabi el programa de televisió podré estar una mica més descansat, i després tornar-hi amb la gira.- De molt petit. Es comença, com gairebé tothom que fa teatre amateur, amb Els Pastorets i a partir d'aquí amb els directors que hi havia per Arbúcies com la Beti, la mare d'en Fel Faixedes, que ens va deixar massa aviat. Ella em va aficionar. Després amb en Planxart, en Dionís... i sempre he procurat de no deixar-ho mai. Aquests darrers anys m'hi he involucrat molt perquè el grup d'Arbúcies va estar deu anys sense fer Els Pastorets i gairebé no es feia res de teatre. També col·laboro amb un grup de teatre de Sant Hilari Sacalm i dirigeixo el grup de Maçanet de la Selva.- Com t'he dit al començament això és el primordial. M'ho passo bé actuant, dirigint i també escrivint els guions.- Sí ara sí. Ara vaig pel carrer i tothom em saluda i em reconeix. El que és bonic és que la gent d'Arbúcies em diu que quan encara no se sabia si formaria part dels escollits o no em donaven ànims i algú fins i tot em va dir que l'havia fet patir. Això que hi hagi algú que pateix per tu és fantàstic. Tens la sensació que els teus veïns estan pendents de tu. Molta gent que sempre ha estat un hola i adeu ara m'aturen per donar-me ànims.- No parem. Ara estem representant l'Enigmàtic i el Terapèutic, dues obres que faig amb un company, Met Fàbregas. Amb el grup de Maçanet fem SOS, una obra que ja vam estrenar l'any passat i que anem rodant i a finals de febrer estrenarem Best-Seller. I amb el grup d'Arbúcies El sopar dels idiotes, però amb tot això del Terra Baixa, un company em cobreix.