L'Eurocambra es fa enrere amb el vi i no l'etiquetarà amb «l'alcohol causa càncer»

El Parlament Europeu s’ha fet enrere i s’ha limitat a demanar en una resolució que la futurarecomani "un consum moderat i responsable" i no una “advertència sanitària”, com exigia l’informe inicial de la comissió parlamentària especial per a la lluita contra el càncer. En l’últim moment s’ha introduït una esmena per eliminar aquesta referència a l’etiqueta sanitària que havia alarmat el sector del vi.El document és una recomanació i inclou aspectes que s'haurien de millorar a la Unió Europea en la, per exemple la compra conjunta de medicaments i garantir la igualtat d'accés a tractaments de medicines a tots els països del bloc comunitari. També aposta per millorar la prevenció de la malaltia amb més diagnòstics.La Comissió Europea ha de presentar una proposta legislativa sobre la qüestió que aborda l'informe, però preveu fer-ho el 2023. A més, l'executiu comunitari ha dit que consultarà diferents actors implicats, i no només l'Eurocambra.Aquest dimarts l'eurocomissària de Salut, Stella Kyriakides, va defensar que el possible etiquetatge del vi com a cancerigen "no és un atac contra cap cultura gastronòmica". No tots els europarlamentaris hi estan d'acord i alguns rebutgen la mesura. A més, els eurodiputats s'han inclinat perels consumidors dels riscos del consum d'alcohol, malgrat que algunsAmb tot, l'eurocomissària de Salut va defensar que "els ciutadans sovint no són conscients d'aquest risc" i ha subratllat que la decisió de l'executiu comunitari sobre l'etiquetatge o no del vi com a cancerigen. Kyriakides ha insistit en l'objectiu dea la Unió Europea. Tot i que el debat ja s'ha iniciat, la Comissió Europea ha de presentar una proposta legislativa sobre la qüestió i no està previst fer-ho fins al

