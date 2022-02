​Vic es postula com a referent d'energia i construcció sostenible

Descobrint les comunitats energètiques

Mapping sobre la biomassa forestal

Innovació i tecnologia en biomassa

Exposicions sobre bioconstrucció

Tot sobre les cases eficients

En el context actual d'i compromisos com els Objectius de Desenvolupament Sostenible de les Nacions Unides o el Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya, neix la nova(FECS).Organitzada per l'i celebrada al recinte firal El Sucre del 17 al 19 de febrer, la FECS és una suma de diversos esdeveniments firals entorn de la sostenibilitat que se celebraven a la capital d’Osona. S'erigeix, doncs, com un, sectors interessants tant per a empreses i institucions com per a particulars, per aportar el seu granet de sorra al medi ambient.A banda de l'espai expositiu, que comptarà amb, la Fira de l'Energia i la Construcció Sostenible també inclou un ampli programa d'actes i activitats: des de ponències fins a un mapping sobre biomassa o exposicions sobre bioconstrucció. Aquestes són cinc propostes destacades del programa d'actes de la fira, a la qual s'accedeix de forma gratuïta però ambAmb una, les jornades tècniques són un dels plats forts de la FECS. De les ponències sobre, en destaca el bloc de. Serà aquest dijous a partir de les 10.30 i s'hi parlarà de les cooperatives com una eina d'integració de les renovables en el territori, i de models de comunitats energètiques, entre d'altres.Un altre dels imprescindibles de la nova fira és elsobre la. Es tracta d'unaque aborda d'una manera diferent i amena les següents temàtiques: gestió de boscos, instal·lacions de biomassa, producció de matèria primera i beneficis pel canvi climàtic i l'economia circular.Divendres 18 de febrer, les jornades tècniques de la FECS tindran a veure amb la. Un dels blocs destacats és el d'innovació i tecnologia. Aquestes en són les tres ponències: "per l'impuls de la bioeconomia circular", "de biomassa, on estem? Ens hem d'adaptar?" i "Projecte Fertimanure,a partir de bioassecatge i la generació de pèl·let".El programa de la FECS es completa amb dues exposicions , sobre. La primera posa en valor l'a través de textos, gràfica, mostra de materials, maquinària... La segona és una. Arquitectura amb consciència ambiental.L'últim destacat de la nova Fira de l'Energia i la Construcció Sostenible és la: tipologia i casos d'èxit realitzats i solucions senzilles per a la millora de l'eficiència. Tindrà lloc aquest dissabte a les 11.30 i anirà a càrrec de Micheel Wassouf, CEO d'Energiehaus Arquitectos, i de l'arquitecte Andreas Garraux. La sessió tambéa través del Youtube de la FECS

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor