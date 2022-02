Els Premis Ciutat de Barcelona reconeixen una vintena de persones

Més d'una vintena de persones han estat reconegudes aquest dimarts amb els guardons dels. El consistori ha recuperat la gala d'entrega dels premis tradicional al Saló de Cent després d'haver-la cancel·lat durant la pandèmia. Entre els premiats hi ha els científics, els arquitectes, l'artista, les integrants de la companyia La Veronal, l'associació Maletas viejas, el festival Bachcelona o el projecte educatiu "Vozes".La científica i professora de la(UPC) Clara Prats ha dedicat el premi de ciències experimentals i tecnologia a la resta de companys, centres sanitaris i als seus familiars. Al seu torn, els integrants de "", que han rebut el premi d'arquitectura, urbanisme i disseny, han aplaudit que existeixi un premi que reconegui "projectes impossibles" com el que han plantejat ells que té un pressupost poc viable.Les integrants de la companyia "", guanyadores del premi d'arts escèniques, han dedicat les seves paraules a la ciutat de Barcelona. "Què seria de nosaltres sense una ciutat on tornar. Barcelona es transforma i nosaltres ho fem amb ella. Les ciutats tant les fem nosaltres els que hi vivim com ens fan elles a nosaltres", ha manifestat.La guanyadora del premi de literatura en llengua catalanaha agraït totes les persones que l'han ajudat a escriure 'Els desperfectes'. "Els llibres no els escrius mai sola. Sempre estàs envoltat d'algú que t'ajuda", ha manifestat. El guanyador del Premi Ciutat de Barcelona 2021 de música, el director del festival Bachcelona,, ha celebrat el reconeixement i ha explicat que el festival és un projecte "polifònic" amb "diferents veus simultànies".L'alcaldessa de Barcelona,, ha tancat l'acte d'entrega dels premis destacant que feia temps que no es feien actes d'aquesta magnitud al. "Hi ha hagut molta emoció i veus a punt de trencar-se i això ens encanta. Que la vida entri a la institució", ha apuntat. El Premi Ciutat de Barcelona l'organitza l’Ajuntament de Barcelona des de l’any 1949. Els guardons són una eina de reconeixement ciutadà a projectes que havien excel·lit durant l’any natural anterior. Nascuts com a premis literaris, posteriorment han incorporat altres disciplines artístiques i també la recerca científica i els projectes educatius.Per primera vegada en, a conseqüència dels efectes de la pandèmia sobre el teixit cultural i associatiu de la ciutat, l’any 2020 els Premis Ciutat de Barcelona no es van concedir, i van ser substituïts de manera extraordinària per les beques Premis Barcelona 2020, que recollien moltes de les categories incloses als guardons històrics i que s’orientaven a donar suport a projectes encara per produir en tots aquests àmbits.A partir de l’any 2021, l’Ajuntament de Barcelona va recuperar i augmentar la dotació econòmica dels Premis Ciutat de Barcelona i va mantenir les. Pel que fa a les categories dels Premis experimenten una nova evolució tenint en compte les noves eines de suport al teixit cultural que ha creat el consistori.

