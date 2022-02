Un incendi d'un pis fa desallotjar un hotel del Paral·lel de Barcelona

Av Paral•lel ahora mismo pic.twitter.com/e8PVXNEokh — Nico Suárez. 仁鼓 (@nico_suarez) February 15, 2022

Incendi en un pis de l'Avinguda Paral·lel pic.twitter.com/sw7xOoVT7Q — Sants*TV (@SantsTV) February 15, 2022

Incendi en un pis de l'avinguda deldeque ha obligat a desallotjar l'hotel Paral·lel. El foc s'ha produït al número 85 del carrer de la capital catalana i vuit dotacions delsl'han extingit. S'hauria produït una deflagració en el quart pis i només una persona ha estat atesa per cremades a la mà i traslladada a l'hospital de laSegons ha explicat Betevé, ni els treballadors ni els clients de l'hotel s'han vist afectats pel foc, però han preferit evacuar el recinte per. Prop d'una hora després de l'inici de l'incendi els Bombers han autoritzat la propietat de l'hotel perquè clients i personal puguessin tornar-hi a entrar.Es produeix la casualitat que dissabte també es va produir un incendi a l', al barri del Poble-sec de la capital catalana. Llavors, va morir una persona i d'altres en van quedar ferides. Aquest dimarts, una investigació ha explicat que elpodria haver estat provocat per una clienta

