Els Mossos tornen a desallotjar la Meridiana sense incidents

Manifestants independentistes tornen a tallar la Meridiana malgrat la prohibició d'Interior https://t.co/QKHHP4PZwS pic.twitter.com/WE8mR8xw7x — NacióDigital (@naciodigital) February 15, 2022

Concentració també dels contraris als talls a la Meridiana: "Molt valents quan hi és Laura Borràs", criden https://t.co/QKHHP4PZwS pic.twitter.com/7MVc0OTLUQ — NacióDigital (@naciodigital) February 15, 2022

Nou dia de tall a la, el quart consecutiu des que dissabte va entrar en vigor la prohibició d'Interior, avançada per. Una cinquantena de manifestants independentistes han tornat a tallar l'avinguda, al voltant de les vuit del vespre, sota presència deEls agents de la policia catalana, però, han desallotjat altre cop el tall sense incidents més enllà d'una persona atesa pel(SEM). Posteriorment, els manifestants independentistes s'han desplaçat fins a Fabra i Puig, a la plaça on Interior proposava desplaçar la concentració, i sense produir incidències en el trànsit.Per altra banda, els diputats de Ciutadanshan assistit a la zona per donar suport als contraris als talls. Precisament aquests manifestants contraris als talls cridaven "molt valents quan hi és Laura Borràs" i "Meridiana Llibertat".Els Mossos van desallotjar aquest dilluns per primera vegada la concentració després que eldeixés d'autoritzar el tall, també sense cap incident. La decisió d'Interior també ha anat acompanyada de divisió entre l'independentisme, després queassistís al tall aquest cap de setmana. El consellerho va considerar un "error" mentre que la presidenta del Parlament li va respondre que "mai és un encert acompanyar qui es manifesta pels drets civils i polítics".

