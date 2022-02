Hem adreçat una carta de protesta pel tracte dispensat per @Correos a la nostra oficina europarlamentària de Barcelona. Ahir, la persona enviada per l’empresa a lliurar-nos un sobre va exclamar, perquè ho sentís tothom: “no quiero entrar en esa oficina porqué me da asco!”. pic.twitter.com/keJLZVZOtK — krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) February 15, 2022

ha denunciat el tracte rebut per part d'un repartidor de. En una entrega a l'Oficina Europarlamentària de Junts a Barcelona, el carter s'hauria negat a entrar-hi. En un vídeo compartit per l'expresident de la Generalitat, es veu com el treballador es queda a la porta sense entrar.", hauria dit el carter -fet que no queda recollit al vídeo perquè no hi ha so-. "Ho considerem unenvers les persones que treballen a la nostra oficina i als nostres votants", ha manifestat Puigdemont a Twitter.L'expresident, que ha adreçat una carta de protesta a Correus, demana "i els demanem mesures per eradicar les expressions d’odi dels seus representants".

