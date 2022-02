Ajuntaments del Bages denuncien «intimidació i coacció» d'Agbar per la gestió de l'aigua

Els alcaldes se senten "pressionats" i "intimidats"

17 municipis i una població de 140.000 habitants

Un total dehan denunciat públicament que estan patint una ofensiva per part de la(CCIES) i de l'empresaen relació al servei d'. El nombre d'ajuntaments que han patit aquesta pràctica a Catalunya des de 2019 en són 47, tot i que els casos que aquest 2021 es trobaven encara oberts eren 38, segons ha informat la(MAP) aTots aquests consistoris tenen el servei d'aigua municipalitzat a través de l'empresa públicai asseguren que, en els darrers mesos, han rebut un seguit de requeriments d'informació qüestionant la manera en què han fet els procediments. "Al darrere del dret legítim d'accés a la informació pública, hi veiem una acció organitzada amb intencionalitat de fiscalitzar i intimidar", lamenta l'alcalde de Fonollosa i president del Consell Comarcal del Bages,Els municipis que tenen el servei d'aigua municipalitzat amb Aigües de Manresa han fet una acció conjunta aquest dimarts al migdia per denunciar l'"ofensiva" d'Agbar i de la Cambra de Concessionaris d'Infraestructures, Equipaments i Serveis Públics (CCIES) en contra del servei d'abastament d'aigua públic. Els alcaldes -entre els quals hi ha els de Manresa, Sant Fruitós de Bages, Sant Joan de Vilatorrada o Fonollosa- s'han reunit peri han elaborat unen què denuncien que "els interessos d'empreses privades no poden posar en dubte les decisions democràtiques i l'interès general".En aquest sentit, a través del manifest, els alcaldes i l'empresa Aigües de Manresa reclamen la necessitat de "mantenir el servei de l'aigua en el terreny públic" i denuncien "" que estan patint per part d'Agbar i de la CCIES. Creuen que darrere dels requeriments i recursos que estan rebent hi ha una "voluntat de condicionar i posar en qüestió la potestat autoorganitzativa de l'administració local per prestar el servei públic essencial de l'aigua" i, al mateix temps, "neutralitzar la creixent tendència a optar per models de gestió pública".L'alcalde de Fonollosa i president del Consell Comarcal del Bages, Eloi Hernàndez, ha relatat que fa unes setmanes van rebre una petició per part d'una empresa per poder accedir a tot. Assegura, però, que no només se'ls va requerir una informació sinó que "en el redactat es denota que fan una fiscalització de com s'ha fet aquest procediment i mencionen alguna mancança". Per això, considera que darrere d'aquesta petició d'informació per part d'empreses que tenen interessos en el sector privat de l'aigua hi ha una "acció organitzada amb la".En el mateix sentit s'ha expressat l’alcalde de Sant Joan de Vilatorrada,, que assegura que amb aquests requeriments d'informació des del consistori se senten "pressionats". Tot i això, deixa clar que estan "molt tranquils" perquè creu que han fet tots els procediments "seguint la llei". Solernou detalla que el requeriment que han rebut és molt tècnic i posa en qüestió si els procediments s'han fet bé: "El que volen és posar-nos, però nosaltres hem fet tots els passos que havíem de fer i ens hem posat al dia amb la nova llei de contractes".A l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages també han rebut recentment unes al·legacions per part de l'empresa Agbar. L'alcaldessa,, relata que el consistori va aprovar per ple comprar les accions corresponents per poder formar part de l'empresa pública Aigües de Manresa, de manera que passa a formar part dels òrgans de decisió de l'ens i no s'ha de fer cap licitació per contractar els serveis d'aigua. Segons Mazcuñan, Agbar el que ha fet és presentar al·legacions en contra d'aquesta decisió. "a tots els pobles amb tot l'armament legal que tenen al seu abast. És una empresa molt gran que té moltes eines per anar argumentant coses, però a l'Ajuntament de Sant Fruitós també tenim les nostres eines i podem rebatre tot el que ens diuen", assegura.Aigües de Manresa presta serveis a un total de. Aquesta empresa pública gestiona el cicle integral de l'aigua, des de l'abastament, passant pel clavegueram i els serveis generals. El seu gerent,, ha assegurat que estan "tranquils" i que no veuen "recorregut jurídic" en els requeriments que han rebut. "Hi veiem un desig de neutralitzar aquest moviment de municipalització de serveis públics i de la voluntat de molts ajuntaments de reprendre la governança en la gestió de l'aigua", asseguraDe fet, Ventura explica que un dels arguments que fan servir aquestes grans empreses és que Aigües de Manresa no pot oferir serveis a altres ajuntaments que no siguin el de Manresa. És a dir, que no pot expandir la seva activitat en altres municipis del Bages. El gerent de l'empresa assegura que la gestió de l'aigua cada cop requereix ". Els límits municipals es queden estrets perquè hi ha infraestructures compartides entre municipis".Ventura diu que han adaptat els estatuts a la novai assegura que tots els ajuntaments "estan representats a la junta general i al consell d'administració d'Aigües de Manresa". En aquest sentit, diu que són els mateixos ajuntaments els que aproven les tarides, prioritzen les inversions i fan un seguiment i control de l'acció de l'empresa pública.

Manifest davant la judicialització de la gestió pública de l'aigua by La muntanya russa on Scribd

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor