Polèmica pel vi: serà «l'alcohol provoca càncer» el nou «fumar mata»?

Per què només el vi?

El Govern defensa la viticultura catalana

El 2003 es va decidir incorporar la fraseals paquets de tabac. El 2022 es debat si cal incorporar a les etiquetes del viUn informe de laavisa que "l'alcohol és un factor de risc" i obre la porta a incorporar unaAquest dimarts s'ha tractat el tema i l'eurocomissària de Salut, Stella Kyriakides, ha defensat que el possible etiquetatge del vi com a cancerigen "no és un atac contra cap cultura gastronòmica". No tots els europarlamentaris hi estan d'acord i alguns rebutgen la mesura. A més, els eurodiputats s'han inclinat perels consumidors dels riscos del consum d'alcohol, malgrat que algunsAmb tot, l'eurocomissària de Salut ha defensat que "els ciutadans sovint no són conscients d'aquest risc" i ha subratllat que la decisió de l'executiu comunitari sobre l'etiquetatge o no del vi com a cancerigen. Kyriakides ha insistit en l'objectiu dea la Unió Europea. Tot i que el debat ja s'ha iniciat, la Comissió Europea ha de presentar una proposta legislativa sobre la qüestió i no està previst fer-ho fins alEls eurodiputats catalans han demanati diferenciar entre consum "moderat i abusiu".etiquetar el vi com a cancerigen i aposten per advertir que cal fer un consum "moderat i responsable". En canvi, elsen la qüestió de l'etiquetatge, mentre queel sentit del seu vot.L'informe de la Comissió Europea parla del "risc" de l'alcohol en general, però el debat només gira al voltant de l'etiquetatge de les ampolles de vi. Aquest és un altre factor que genera polèmica, ja que, en primer lloc, no es diferencia entre l'alcohol "dur" -el dels destil·lats- i el "suau -el vi i les cerveses-, i, en segon, l'informe no parla d'etiquetar també la resta de begudes alcohòliques i es limita al vi.Catalunya és una gran productora de vins i eltambé hi ha dit la seva. El secretari d'Alimentació,, ha exigit que escom el càncer i ha argumentat que la ingesta moderada que proposa la dieta mediterrània aporta "dins d'una alimentació equilibrada".En el mateix comunicat emès aquest dimarts, el Govern també fa esment al fet que el conreu de la vinya és una activitat econòmica que "arrela les persones que s'hi dediquen al territori" i que té "". "Es tracta d'una activitat amb una història mil·lenària a Catalunya [...] i, sense cap altre factor, resulta incorrecta i injustificable", conclou.

