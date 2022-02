Els professors de tecnologia carreguen contra l'esborrany d'Educació

El professorat deha carregat aquest dimarts contra l’esborrany que proposa eliminar el 50% de les hores de la matèria. Amb la nova proposta d’ordenació educativa de l’educació secundària l’assignació horària de(actualment Tecnologia) als tres primers cursos passaria de tenir 210 hores repartides entre els tres primers cursos d’a una proposta d’assignació de 105 hores, a la vegada que se li afegirien continguts digitals. En aquest sentit, recorden que en altres comunitats de l’Estat aquestes hores se situen en 250 hores.Aquesta manca d’assignació comporta, sostenen, la reducció d’espais per treballar continguts educatius relacionats amb l’del jovent “que s’haurà de desenvolupar en una societat altament tecnificada”. Una situació que també consideren que s’allunya de la recomanació internacional que aposta per incentivar aquest tipus d’educació, amb escenaris en què l’i la tecnologia “tenen un paper molt rellevant”.Els docents també opinen que les mesures afectaran de l’i perjudicaran aquells col·lectius que ja estan molt poc representats als estudis tecnològics i d’enginyeria, com per exemple les noies i la població socialment vulnerable.És per això que des del grup de professorat de tecnologia, vinculat a la, han iniciat una campanya de difusió i reclamació, demanant la modificació d’aquesta proposta d’ordenació educativa, garantint la presència formal de la matèria Tecnologia i Digitalització en el, tant pel que fa al contingut com l’assignació horària, com a mínim als nivells que hi ha fins al curs actual.

