El Govern exigeix al Parlament Europeu que desvinculi el consum moderat de vi del càncer

Elque modifiqui algunes de les recomanacions de l'informe BECA –que es debat aquest dimarts a l'Eurocambra- i"No estem d'acord amb l'associació directa del consum d'alcohol amb elements propis precursors de malalties sense posar-lo en relació amb un consum no moderat; defensem la necessitat de contextualitzar", ha comentat el, en un comunicat. Segons Mòdol, el consum excessiu "no només és problemàtic en el cas del vi", i ha argumentat queEn aquest sentit, ha recordat que laés considerada per l'Organització Mundial de la Salut comi que ha estat declarada patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO. "No es pot, per tant, presentar aïlladament el consum de vi i altres aliments de tots els aspectes amb què s'interrelaciona", ha afegit. Finalment, el secretari d'Alimentació ha subratllat que l'informe "no inclou investigacions i estudis que vinculen el consum moderat de vi amb efectes positius per a determinats aspectes de la salut de les persones".Les declaracions de Mòdol arriben en plede la cambra comunitària sobre l'informe BECA que, entre altres mesures, proposa incorporar una–inclosos els vins- per avisar sobre els riscos associats al càncer.En el mateix comunicat emès aquest dimarts, el Govern també fa esment al fet queque "arrela les persones que s'hi dediquen al territori" i que té "especial sensibilitat per la sostenibilitat". "Es tracta d'una activitat amb una història mil·lenària a Catalunya [...] i la vinculació del vi i la seva cultura amb l'alcohol, sense cap altre factor, resulta incorrecte i injustificable", conclou.

