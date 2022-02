Bèlgica concentra la jornada laboral en quatre dies treballant les mateixes hores

La jornada laboral dels belgues que així ho desitgin tindrà tantes hores com abans però concentrades en. És la proposta del govern liderat per Alexander de Croo, que creu que donarà més "claredat" sobre l'estatut dels treballadors de plataformes digitals i "més flexibilitat i llibertat als treballadors".Segons l'acord, els treballadors que ho desitgin, de manera voluntària, podran optar perdiàries i concentrar així la setmana laboral en quatre dies. L'empresari tindrà l'última paraula, però si rebutja la petició del treballador, haurà d'explicar els motius de la seva negativa.La fórmula belga també permetrà als treballadors treballar més una setmana i menys la següent, amb un avís previ d'una setmana d'antelació mentre que els treballadors amb horaris variables hauran de conèixer amb una setmana d'antelació el seu horari de treball.La iniciativa ha rebut crítiques de l'oposició. "L'estrès, l'esgotament i les malalties a llarg termini esclaten. I què decideix el Govern belga? Encara més flexibilitat: relaxar el treball nocturn, jornades de 10 hores, horaris variables amb set dies d'anticipació o més. (És) una reforma feta a la mesura dels patrons, no de la classe obrera", ha criticat Raoul Hedebouw, president del Partit dels Treballadors de Bèlgica (PTB).

