Un Trufforum més internacional que mai torna a Vic

La directora general d'Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, Anna Sanitjas, ha destacat que "la tòfona representa un 2% dels productes forestals".



Encara que aquesta xifra sembli baixa, Sanitjas ha destacat que és un dels productes forestals "amb més projecció de futur que es produeix a Catalunya". "Com el vi o l'oli poden donar renom al sector agroalimentari internacional", ha afegit. També ha destacat que aquest sector abraça diversos àmbits, des de la comercialització fins a la formació.

El Trufforum torna a finals d'aquest febrer, del 25 al 28, a l'edifici del Sucre de Vic. L'any passat, el certamen es va celebrar de forma telemàtica per la situació derivada de la Covid, però aquesta edició torna a la presencialitat i més reforçat en clau internacional.Així ho ha explicat aquest dimarts en roda de premsa,, director del Trufforum Vic 2022 i tècnic del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya, apuntant que una de les seus de la fira serà Nova York per donar a conèixer la tòfona negra europea a estudiants de cuina. Allà s'hi farà un taller per apropar aquest producte més enllà d'Europa.De fet, aquest és l'objectiu principal de l'esdeveniment: promoure l'ús de la tòfona a les cuines domèstiques i professionals. Tal com ha destacat el regidor de Fires i Mercats de l'Ajuntament de Vic,, a més d'aquest "abast internacional", es vol "acostar" aquest producte a les cases i fer-lo. En aquest sentit, Oliach ha subratllat que el Trufforum ha de servir per "perdre la por" a aquest producte.Cal destacar que enguany,. "La producció ha estat anecdòtica", ha apuntat Oliach, detallant que, a causa de la manca de pluges, només se n'ha collit entre 250 i 300 quilos. Per això, s'ha optat per la, en què s'ha arribat a collir-ne tres tones. Això representa el doble de la xifra de l'any anterior. Pel que fa al preu, es compra a 300 euros al quilo al productor, i en fresc s'enfila a un 30% més.Una de les principals novetats del Trufforum d'enguany és l'. Divendres al matí, uns 200 estudiants d'hostaleria d'arreu de Catalunya seran a Vic en una matinal formativa per aprendre de tots els protagonistes en el procés de la tòfona, des dels, fins als. Tal com ha detallat Oliach, l'objectiu de tot plegat és que es puguin formar i "posar la llavor" perquè aquests joves cuiners en un futur utilitzin la tòfona als seus plats.En aquest mateix línia, dissabte se celebrarà elque un any més reunirà experts de prestigi contrastat per reflexionar sobre la tòfona i la producció de la qual es veu afectada per lai el. El Trufforum també acollirà la reunió anual del grup de seguiment delAl Trufforum no hi faltarà elni el Market. D'una banda, al mercat, s'hi trobarà tòfona fresca que, tal com ha avançat Oliach, serà avalada per un tècnic expert. A més, formaran part d'aquest mercat, nou associacions de productors d'arreu de l'estat, una xifra rècord de participació.Paral·lelament, als'hi podran comprar productes tofonats artesanals i de gran qualitat. Tal com ha destacat el director del Trufforum, són productes "sense aromes afegits" i artificials, és a dir, seran d'"". De fet, "és molt complicat trobar un esdeveniment lliure d'aromes", ha dit.A més d'això, no hi faltaran ela la plaça de Vic; les demostracions de cuina amb reconeguts professionals, com Nandu Jubany; activitats a l'Aula de la Tòfona per tastar aquest producte; o una sessió de pastisseria amb tòfona.Com és habitual, i per quart any consecutiu, el Trufforum Vic també tindrà l'acte de nomenament de l'Ambaixador d'Honor de la Tòfona, que enguany serà doble. Es reconeixerà el cuiner(Via Veneto i Somiatruites) i també, a títol pòstum a, coincidint amb el desè aniversari de la seva mort.D'altra banda, tal com ha anunciat el president de la Llotja de Contractació i Mercat en Origen de Vic,, enguany s'estrena un nou reconeixement: la Tòfona d'Or, que s'entregarà a, president del Futbol Club Barcelona. Tal com ha destacat Puigdollers, l'objectiu d'aquesta iniciativa és que personalitat de fora del món gastronòmic facin d'ambaixadors d'aquest producte. "És una persona mediàtica que li agrada molt la tòfona", ha afegit.El Trufforum Vic està organitzat per l'(EMI), l', el, lai Mercat en Origen de Vic, la, l'(PROTOCAT), eli el

