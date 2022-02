Vuit exalumnes de la Salle Montcada també acusen d'abusos el professor denunciat per Palomas

han assegurat que també van patirdel professor denunciat per l'escriptor. En una informació publicada per El Periódico i elDiario.es han recollit els testimonis de persones que asseguren van patir tocaments i humiliacions.A més, també han apuntat que el germà va ser traslladat a aquest centre després de dirigir la Salle Premià tot i que l'organització. El Periódico ha recollit les vivències de, set a Premià i vuit a Montcada, i elDiario.es nou durant l'etapa del capellà a la ciutat vallesana., premi Nadal del 2018, va revelar fa unes setmanes haver estatquan estudiava. De fet, ho va escriure fa dos anys en una columna, però el 26 de gener, entrevistat a la Cadena Ser, va detallar que van tenir lloc el 1975 i quan es van produir, en quines circumstàncies i per què ha decidit explicar-ho.L', en un comunicat, ha, "de forma contundent, els" i ha ofert tot el suport a les víctimes. En aquest sentit, ha detallat que s'ha posat en contacte amb la veïna de la localitat, a través de l’Oficina d’Atenció a la Dona. Ha encoratjat a "possibles víctimes d'aquesta situació" a fer-ho davant la justícia, perquè "fets com a aquests”.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor