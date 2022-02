El govern espanyol invertirà 387 milions d'euros en soterrar les vies del tren a Montcada i Reixac

Al proper #CMin autoritzarem el contracte d’execució de les obres de soterrament de la línia R2 de @rodalies de Barcelona al seu pas pel casc urbà de #Montcada i #Reixac.



387 milions que suposen un pas més d’una reivindicació històrica dels veïns. pic.twitter.com/AILOUMBQW7 — Raquel Sánchez (@raquelsjimenez) February 10, 2022

El govern espanyol aprova el projecte de, una reivindicació històrica del municipi del. El consell de ministres de l'executiu espanyol ha donat llum verda aper a poder realitzar els dos eixos principals d'aquesta obra: el soterrament de les vies -eliminant així els passos de les vies- i la construcció d'una nova estació en substitució de l'anterior.En roda de premsa posterior al consell de ministres, la portaveu del govern espanyolha anunciat que l'obra, d'un cost econòmic elevat, es durà a terme en un termini de 72 mesos (que es podria elevar fins a 7 anys, és a dir, a 84 mesos, segons va explicar la setmana passada l'alcaldessa de Montcada i Reixac,).Rodríguez afirma que aquesta inversió "respon a l'atenció d'una petició i compromís històrics" per part de la ciutat vallesana.i, en previsió a les obres -i si es compleixen els terminis-, el problema se solucionarà mig segle després.Moncloa detalla que aquesta inversió a la infraestructura ferroviària catalana, acord al qual es va arribar fa dos anys i preveia fins a 6.300 milions d'euros d'inversió a Catalunya. El soterrament de les vies del tren a Montcada i Reixac suposarà la creació d'un túnel de 4 quilòmetres.El projecte connectarà lesdel servei de Rodalies, donant la possibilitat als usuaris de poder triar per on entrar a Barcelona (o retornar d'ella),. Des de l'existència d'aquests passos a les vies han mort fins a 176 persones.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor