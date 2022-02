Almenys quatre morts en el naufragi d'un vaixell gallec a Terranova

Els cossos de quatre dels mariners del vaixell-que comptava amb una tripulació de 24 persones- han estat trobats després del naufragi a unes 250 milles de l'illa de Terranova, al Canadà. Tres persones més han estat rescatades amb vida, mentre les tasques de rescat continuen.La subdelegada del Govern a Pontevedra,, ha explicat que els serveis d'emergència han localitzat tres rais. En un hi havia els quatre morts, i en un altre els tres tripulants vius. Ara intenten trobar un quart rai. La tripulació estava composta per 12 mariners espanyols, una desena de peruans i dos de Ghana.El Villa de Pitanxo forma part del Grup Nores, ubicat a Marín (Pontevera), i estava pescant a la zona.amb el vaixell i ha saltat l'avís. Larriba ha assenyalat que la situació a les aigües de Terranova era "molt dolenta" i que el succés es va produir durant la nit, per la qual cosa fins fa poc encara no es disposava d'informació facilitada pels mitjans canadencs mobilitzats a el lloc.A la zona hi ha diversos pesquers, un de portuguès i un altre amb base a Marín de, així com mitjans del salvament de l'estat del Canadà. El president de la Cooperativa d'Armadors de Vigo (ARVI),, ha explicat que de moment la informació "és força confusa". "Serà un dels dies més tristos per a la pesca gallega", sosté.

