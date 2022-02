La Generalitat exigeix «valentia» a la Moncloa per reunir ja la taula de diàleg

ha de tenir "valentia" per reunir la"el més aviat possible". Aquest és un dels missatges que ha traslladat aquest dimarts la portaveu del Govern,, en la roda de premsa del consell executiu. Un missatge que va en la línia del que va verbalitzar ahir el president de la Generalitat,, en una conferència en què va reclamar activar "tots els mecanismes de pressió" per forçar l'Estat a negociar. Plaja ha indicat que és un èxit haver aconseguit asseure el govern espanyol en una taula sobre el conflicte amb Catalunya, i ha recordat que el compromís era reunir la mesa de negociació "a principis d'any"., ha assenyalat la portaveu de l'executiu, que ha reclama una "proposta concreta" a l'Estat per tal d'encaminar la resolució del plet polític obert des del 2017.Si bé la taula de diàleg no ha trobat espai en el calendari, sí que està tancada la reunió de la comissió bilateral Estat-Generalitat, que se citarà aquest divendres a Palau. Quines qüestions hi tractarà la part catalana? Plaja ho ha concretat: traspàs de, canvi de titularitat d'-la B-20 i la B-30, per exemple- i la gestió de l'. La delegació de la Generalitat estarà liderada per la consellera de la Presidència,, i també comptarà amb la presència del vicepresidenti del conseller d'Economia,, que ja van ser a Madrid en l'última tribada d'aquest organisme, en bona mesura aturat al llarg de l'última dècada."Reduir la conflictivitat" va ser el gran objectiu de la bilateral del mes d'agost, segons va explicar en aquell moment la ministra d'Administracions Territorials,, que feia tan sols unes setmanes que havia arribat al càrrec. Va explicar, entre d'altres coses, que caliaamb l'activació de tots mecanismes bilaterals de diàleg. El gran hit d'aquella jornada d'agost, però, va ser el pacte de Puigneró amb l'Estat per ampliar l'aeroport del Prat , una inversió que va acabar decaient amb l'argument que existien "discrepàncies" dins l'executiu català.Segons la Moncloa, existia la determinació de complir la disposició addicional tercera de l'sobre infraestructures -en aquest sentit, va afirmar que hi hauria unaimmediata de 100 milions- i transferir les beques universitàries i l'ingrés mínim vital. L'Estat es va comprometre, també, a reactivar la, el grup de treball sobre el finançament de la transferència dels trens de Rodalies i a que cada mes es faci una reunió de treball. La Generalitat va posar sobre la taula els 56 traspassos pendents que hi ha de l'Estatut.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor