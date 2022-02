El tribunal del cas Palau atura la causa per determinar si el PDECat i Junts són successors de CDC

L's'ha declarat no competent per determinar qui són els successors de) en relació a la sentència ferma delde la Música. El tribunal, encarregat de l'execució de la sentència, ha acordat, sense prejutjar, no continuar amb l'execució contra elni contraper esbrinar si són els hereus de, partit condemnat. La secció desena de l'Audiència considera que no és el jutge competent perquè el CDC es troba en un procediment concursal obert. D'aquesta manera, el tribunal de cas Palau deixa en mans d'un jutjat mercantil el pagament de la indemnització de CDC al Palau.La sala especial de conflicte de competència delva resoldre un conflicte de competències en favor del jutjat mercantil 9 de Barcelona per un procediment concursal. D'aquesta manera, els béns que havien estat embargats per part de l'Audiència de Barcelona per donar compliment a la sentència penal condemnatòria del cas Palau han passat a formar part de la massa de creditors, amb preferència per als creditors del concurs.Elde Barcelona tenia obert el procediment concursal fruit del concurs voluntari presentat per CDC el març de 2020. Arran d'això, es va crear un conflicte de competència entre l'execució d'aquest concurs i l'execució de la sentència del cas Palau. El Suprem va dictaminar, en contra del criteri de l'Audiència de Barcelona, la "competència exclusiva i excloent del jutjat mercantil respecte als bens presents i futurs, fins i tot als embargats en aquest procediment amb molta anterioritat a la declaració del concurs".La sentència del cas Palau es va fer pública el 29 de desembre de 2017. Entre altres coses, va ordenar el decomís dels guanys obtinguts per CDC,amb el tràfic d'influències, que es concreten en 6,7 milions d'euros (CDC), 2,8 milions (Millet) i 701.179 euros (Montull). El maig de 2020, un cop declarada ferma la sentència, es va iniciar la fase d'execució i es va acordar que les quantitats es destinessin al pagament de les responsabilitats civils de les entitats perjudicades.

