El papa Francesc esquiva Espanya per la situació política i els abusos sexuals de l'Església

no preveu visitar l'estat espanyol aquest 2022. En una informació avançada perno pot desplaçar-se a Espanya per diversos motius. Després de mesos de pressió, sobretot per part dels mitjans conservadors espanyols, la secretaria d'estat vaticana no contempla ara mateix ni tan sols que el Papa participi en la Trobada Europea de Joves que se celebrarà a la ciutat gallega, a l'estiu, un esdeveniment notori per als creients i feligresos.L'opció de Santiago de Compostel·la encara no està totalment descartada.no tanquen la porta a visitar la ciutat gallega abans que s'acabi el 2022. On pràcticament està descartada la presència del pontífex és a. La idea era que visités la capital del Bages per Sant Jaume, al juliol, però el Papa serà al Sudan aquells dies.Els motius que allunyen Bergoglio del territori espanyol són tres:Des del Vaticà consideren que la seva arribada a Espanya seria utilitzada de manera partidista per sectors claus de la política espanyola. A més, les tenses relacions entre el govern dei les institucions de l'Església podrien condicionar de manera negativa, afirmen, la visita del Papa.Un altre motiu és que una visita fugaç, per part de Sa Santedat,La seva arribada a Galícia suposaria una trobada (i no de poca duració) amb tres institucions de l'Estat:i el president de la Xunta,. Un fet que incomoda bastant Bergoglio, segons les fonts vaticanes citades, perquè va viure una experiència similar a Hongria amb Viktor Orbán.I en tercer lloc, el darrer motiu ésper part de l'església espanyola. Segons explica el rotatiu digital espanyol,, quan Bergoglio no es va trobar amb les víctimes dels abusos provocats allà pels eclesiàstics i va despertar la fúria de la ciutadania. Les mateixes fonts vaticanes citades pel diari apunten que el temor és infundat en diversos alts càrrecs de la cúpula, però no per a Bergoglio.

