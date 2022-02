Mig centenar de riders es concentren a la seu de Glovo a Barcelona

s'han manifestat aquest dimarts a les portes de la seu dea Barcelona per a denunciar que continuen sent autònoms tot i l'entrada en vigor de la llei que obliga les plataformes a contractar-los com a assalariats . La mobilització, convocada per, també ha tingut l'objectiu d'expressar el malestar amb l'empresa per no atendre les seves queixes i no donin cita per a reunir-se amb ellsen alguns casos. Els concentrats han llegit unque reclamava que s'acabi "l'per falta de comandes dels comptes més antics", que els està comportant "" amb l'per la "impossibilitat" de pagar laAmb relació a aquestes demandes, els manifestants es queixen que Glovo segueix incorporant nous repartidors, tot i tenir unmentre "gasten gasolina" i "atrotinen el seu vehicle". També acusen l'empresa d'imposar "" als riders, que continuen sent autònoms i no disposen d'una. Per aquest motiu, reclamen que sigui la companyia qui assumeixi els deutes que estan generant les quotes impagades.Finalment, tenint en compte que molts dels repartidors són estrangers i estan en una, exigeixen a Glovo que ofereixi un" que els faciliti la seva regularització. Els treballadors concentrats creuen que la problemàtica s'estén a molts més casos, però asseguren que els riders tenen "por a represàlies", pel qual no volen protestar contra l'empresa.

