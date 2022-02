Una solució definitiva

El canvi de nom delés un tema que s'arrossega des del 2016, quan l'Ajuntament va aprovar-ho per ple per tal de complir amb la normativa vigent sobre la memòria històrica. Aquest antic barri obrer, que s'estén al llarg d'un carrer, porta el nom d'un general. Finalment, aquest dissabte 19 de febrer els propietaris i llogaters estan cridats a votar, tal com ja va avançar aquest diari. Hi ha tres opcions:"No sabem què sortirà, però esperem que sigui una consulta en positiu", afirma un dels portaveus de la majoria de propietaris, Josep Antoni Jiménez. Sis anys després d'obrir-se el debat, alguns veïns s'oposen al canvi de nom i encara hi haJa fa temps que les dues plaques originals del carrer del General Fuensanta, que dona nom al barri, ja no figuren a la via pública per complir amb la llei de la memòria històrica i la del Memorial Democràtic sobre la presència de simbologia i nomenclatura franquista a l'espai públic. El futur nom es decidirà en una consulta veïnal el 19 de febrer i, posteriorment, s'aprovarà al, afirma a l'ACN la regidora de Cultura,que fa una crida a la participació. Actualment hi ha uns setanta habitatges. Dos representants de cada casa podran votar en una carpa que l'Ajuntament instal·larà a la zona. La votació es farà al matí (de les 11 fins a dos quarts d'una).La regidora admet que ha estat un procés "" i que ha causat un cert "patiment" entre els veïns, especialment el d'aquells que continuen oposant-se al canvi. En un procés participatiu veïnal es van proposar diversos noms, entre els quals també hi havia mantenir la referència de "Fuensanta", eliminant la paraula 'general' del capdavant. Es va fer la consulta al Memorial Democràtic que, el 6 de desembre del 2019, va recomanar que se substituís el nom sencer per evitar cap vincle amb el franquisme.La pandèmia ha endarrerit el procés però l'Ajuntament confia que la votació d'aquest dissabte serà el pas definitiu. Entre els veïns també hi ha qui vol passar pàgina. És el cas deportaveu de sis de les vuit escales de veïns que hi ha al barri i. Explica que ara s'ha tornat a obrir "la caixa dels trons" i que encara hi ha tensions. "Costa parlar amb la gent, alguns ja es conformen en canviar-ho, però d'altres estan dolguts", afegeix. Malgrat tot, espera que sigui una votació participativa i "en positiu".Recorda que el barri va començar a dir-se dels ferrocarrils però que es va decidir batejar amb el nom delperquè un dels fundadors de la cooperativa de treballadors el coneixia a nivell personal. Va ser el general qui els hauria facilitat la burocràcia de la compra dels terrenys i els permisos. Molts dels veïns, però, desconeixen la història, assegura Jiménez. De fet, amb el temps s'ha anat simplificant i ara ja només s'havia quedat amb "Fuensanta".

El barri de Fuensanta de Ripoll.Foto: ACN

El general

El barri de Fuensanta de Ripoll, a vista d'ocell. Foto: Ajuntament de Ripoll

Qui també espera que serveixi per tenir ja un nom definitiu és Juan Antonio Tallón, veí del barri des de fa anys. "Ja tenim la carta preparada i la de veïns que estan fora i que m'han donat el seu vot", explica. Ell sí que té clar el nom que voldria, el carrer Ferroviaris, perquè el barri està just a tocar de la via. Creu que també hi ha haurUna altra veïna, la Tere, també diu que anirà votar però que encara no té clar el nom. És partidària de canviar-lo però també admet que el que més li desagrada és tota la paperassa de documents que caldrà fer després amb el canvi de nom del carrer. I posa l'exemple del DNI perquè, a la seva edat, ja tenia el definitiu. Des de l'Ajuntament s'han compromès a informar del canvi de nom a les empreses de serveis de la ciutat i no descarten ajudar a tramitar-ho en casos concrets de particulars.Serafín Sánchez Fuensanta va ser unnascut a Màlaga que durant l’alçament feixista es trobava a la capitania general de Barcelona, amb el grau de comandant. Va sumar-se a la revolta i seguidament fet presoner i tancat al castell de Montjuïc. Més tard va ser portat a Figueres, on va romandre fins al final de la, el 1939.Un cop instaurat el règim franquista, va ser ajudant del, càrrec que ell mateix va aconseguir com a coronel, per a la demarcació de Tarragona (1944). Segons explica Gonçal Cutrina al seu llibre Ripoll, entre dos rius, Fuensanta va ascendir a tinent coronel d’estat major, i ja com a general el 1949 va ostentar el càrrec de governador militar de Melilla. Dos anys més tard va ser traslladat a Madrid en grau de general president de la junta qualificadora d’aspirants a destins civils.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor