Les causes judicials enterboleixen el poder absolut del PSC en grans feus metropolitans

Un vot robust a prova de turbulències

. Tres joies de la corona metropolitanes del PSC s'han vist sacsejades en els darrers mesos per investigacions sobre presumptes irregularitats. En els dos primers casos, dos grans alcaldes del partit s'han vist esquitxats en diferents graus:, que està investigada pel cas del Consell Esportiu, i, que per ara ha vist com era detingut el seu tinent d’alcalde i regidor d’Economia per una peça derivada. La preocupació sobre l'impacte polític que por tenir la situació a dos grans vivers de vots socialistes creix a la cúpula dequan falta poc més d'un any per a les municipals.Per ara, la reacció ha estat la dea l'espera de com evolucionen els casos. Conscients, però, que el calendari avança. Fonts de la direcció del PSC reconeixen el fort cop que suposa tenir aquests grans bastions sota el focus policial i judicial, sobretot ara que Cornellà s'ha vist també sacsejada , però expliquen que l'actuació del primer secretari estarà regida per la cautela. "Per ara,", asseguren sobre la possibilitat d'activar relleus. L'argument és que és massa d'hora per determinar si la causa contra Marín serà arxivada o bé s'obrirà judici oral, moment en el qual sí que, segons estableix el partit, hauria de dimitir. En el cas de Cornellà, tot just és incipient. I a Sant Andreu de la Barca és un exalcalde, Enric Llorca, qui va cobrar unes dietes assenyalades com a irregulars per l'Oficina Antifrau . Públicament, Illa s'ha compromès a tenir "màxima col·laboració" amb les autoritats judicials."No es prendran mesures conjunturals perquè poden ser irrevocables. El calendari és important, però per damunt de tot hi ha que es prengui la decisió amb tota la informació", afirmen veus properes al líder del PSC. I és que entre la direcció socialista hi ha dubtes sobre com s'estan duent aquestes investigacions, titllades pel mateix Balmón deaquest dimarts a Ser Catalunya. Aquesta sensació la comparteixen altres membres de la cúpula, que posen en dubte que la responsabilitat màxima en el cas de l'Hospitalet hagi de recaure sobre Marín i que subratllen que els alcaldes estan fàcilment exposats a querelles.Els dubtes judicials, però, transiten en paral·lel a una preocupació "evident" per l'impacte polític que poden tenir. Tant Balmón com Marín, que prepara la petició d'arxiu de la seva causa, són-ocupen la secretaria d'acció institucional i la vicepresidència, respectivament- que, a més, donen continuïtat a governs del PSC des de fa, en el cas de l'Hospitalet, i, en el cas de Cornellà. Una altra peça del partit que coneix bé la situació de les dues ciutats explica, però, que els socialistes tenen clar que, impliquin o no un canvi de candidats,on ningú aconsegueix fer ombra al PSC.Marín i Balmón governen ambamb 14 representants respectivament, mentre queés segona força als dos consistoris, però a, ja que compta amb cinc i quatre representants. Nini l'espai delshan aconseguit consolidar-se com a amenaça electoral per al PSC, de la mateixa manera que el, que fa deu anys era segona força en aquests consistoris, ha anat de baixada fins a quedar-se amb un representant a l'Hospitalet i cap a Cornellà."Marín i Balmón són dos grans actius del partit. L'absoluta es podria perdre, peròi, en tot cas, poden ser rellevats més endavant si és necessari", expliquen les fonts consultades, que admeten, però, la dificultat d'arribar a una campanya de les municipals amb un context enfangat. Especialment a l'Hospitalet, on en aquests moments a la situació judicial se suma una profunda divisió interna del partit, en la qual la direcció d'Illa té pendent intervenir. Marín està enfrontada al tinent d'alcaldia i primer secretari a l'Hospitalet, un altre dels principals protagonistes investigats en el cas del Consell Esportiu. Tots dos continuen mantenint el càrrec i cap dels dos està disposat a fer un pas enrere.Es resolgui com es resolgui finalment la candidatura, però, experts que han treballat per al PSC fan notar que fins i tot en els pitjors moments per a la formació, quan estava patint la diàspora del sector sobiranista i en plena caiguda lliure electoral, els socialistes han aconseguit grans resultats. Fins i tot fregant la majoria absoluta. "Sempre he tingut dubtes que el votant convençut dels partits es deixi impressionar per la corrupció. Encara més quan es tracta de casos que costen d'aclarir com aquests", asseguren. En el cas de l'Hospitalet i Cornellà, el gran gruix de votants sóni s'han mantingut fidels en les grans crisis del partit.En tot cas, considerenla preocupació de la direcció del PSC perquè en determinats llocs comença ad'alguns alcaldes que porten molts anys consolidats. Ara que el partit ha donat per acabada la travessia pel desert, després de la victòria electoral de fa un any i que Illa malda per conquerir la Generalitat, conté la respiració davant de qualsevol amenaça de daltabaix. També perquè, així com el Baix Llobregat i la seva àrea d'influència és el gran escut electoral dels socialistes catalans, també pot sersi esclata un gran escàndol com el que, en el seu dia, va situar Santa Coloma de Gramenet a l'epicentre del mapa de corrupció amb elTot i la caiguda de, però, l'alcaldia l'ha guanyat sempre el PSC, ambimbatible des del 2009 i governant amb majoria absoluta. I és que tenir una prova de turbulències permet relleus sense pagar grans peatges, més enllà del carisma de l'alcalde o, fins i tot, de les carpetes judicials obertes.

