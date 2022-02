Rússia retira tropes properes a la frontera amb Ucraïna i obre la porta a una possible desescalada

Un gir dels aconteixements

de la retirada de diverses unitats militars desplegades a prop de la frontera amb Ucraïna. Segons informa el ministeri de Defensa dedes de Moscou donen per finalitzades diverses maniobres realitzades durant les últimes setmanes., el general i portaveu de l'exèrcit, explica que les formacions i les citades unitats militars tornen a les seves bases habituals. Diverses d'aquestes bases estan a centenars de quilòmetres de la frontera russa. Aquest moviment obre la porta a una possible desescalada.Konashenkov ha declarat que les unitats dels districtes militars de l'oest i el sud "han complert la seva missió" i tornaran amb trens i camions durant aquest dimarts. Russia Today, mitjà de comunicació afí a l'executiu rus, ha confirmat aquesta decisió. Tot i això, les forces armades de tot el país, detallen des del Kremlin. La retirada d'aquestes unitats militars arriba el mateix dia en què es preveu una reunió entre el canceller alemany,i el president rus, Vladímir Putin.Els Estats Units van determinar que Rússia podia atacar Ucraïna "en qualsevol moment a partir del dia 14 de febrer". En aquest escenari, les tensions augmentaven per hores, però el ministre d'exteriors rus,, va refredar les posicions d'ambdues parts assegurant que encara hi havia marge per a les converses i"Em sembla que les nostres capacitats no estan esgotades de cap manera. Per descomptat, no hauríem de continuar de manera indefinida, però en aquesta etapa proposo que lesva demanar a Vladimir Putin, en una reunió que ha transcendit als mitjans russos.fins fa poques hores, amb un escenari d'invasió imminent. En les últimes hores, el president ucraïnès,ha dirigit als ciutadans del seu país. "Ens diuen que el 16 de febrer serà el dia de l'atac. Fàrem que sigui el Dia de la Unitat", explicava ahir el mandatari a través d'un vídeo difós a les xarxes socials."Volem la pau i volem resoldre tots els problemes exclusivament negociant, però tenim un exèrcit meravellós per defensa el que és nostre; tenen la confiança de tot el poble", continuava, en clara referència a un possible enfrontament militar, en el qual també intervindria l'OTAN.El pla per aquest dimecres,serà el de la invasió russa, és hissar banderes nacionals, posar llaços blaus i grocs als carrers i mostrar al món unitat. "Volem llibertat i estem disposats a lluitar per ella. 14.000 defensors i civils morts en aquesta guerra ens miren des del cel. I no trairem la seva memòria", conclou el president ucraïnès.

