«Hola, vull una pizza»: així s'avisa de violència masclista a la Toscana

. Pot semblar un missatge típic a Itàlia, i ho és, però també serveix per avisar de violència masclista sense aixecar sospites. Una trucada amb aquest missatge al 112 ha permès detenir un home de 34 anys a Florència. La víctima va simular demanar una pizza per avisar el servei d'emergències de la Toscana a través del telèfon 112.Els operadors, que de seguida van detectar quin era el problema, van avisar ràpidament la policia. Els agents es van desplaçar fins al domicili simulant ser un repartidor de pizza i van aconseguir accedir a l'habitatge i detenir l'home.Segons detalla el responsable del 112 de la Toscana al diari La Reppublica, el centre rep dues trucades d'aquest estil per setmana i el perfil de víctimes està entre els 20 i 30 anys. Aquest centre es va inaugurar el 2020 i les trucades, detallen, han anat en augment.Les tècniques dels operadors per relaxar la víctima són fer ús d'un to més tranquil, abaixar la veu per evitar que els sentin i fer preguntes concretes que es puguin contestar amb "sí" o "no". Les trucades es poden geolocalitzar perquè la víctima no hagi d'informar en veu alta de la seva ubicació.

