Djokovic rebutja jugar els Grand Slams si l'obliguen a vacunar-se

ha avisat quecontra la Covid-19. Així ho ha dit en una entrevista amb la BBC on també ha assegurat que no està en contra de la vacunació.L'anunci del tenista serbi arriba després que el passat gener fos deportat, ondesprés d'11 dies entre jutjats i cancel·lacions de visats. Va ser en aquest país on Rafa Nadal va guanyar el seu 21è Grand Slam, convertint-se així en l'home que més en té de la història.va dir el serbi de 34 anys, qui és conscient que no podrà participar en la majoria de competicions d'enguany per la condició de no estar vacunat contra la Covid. Amb tot, la seva justificació es basa en el fet que-com ja fa amb les aigües i altres per evitar el dopatge- i, en aquest cas, afecta directament a les vacunes.

