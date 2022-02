Mor una persona atropellada per un turisme a l'AP-7 a la Jonquera

Unava moriraquest dilluns a la nit al punt quilomètric 1,5 de l'AP-7 a la(Alt Empordà) en sentit sud, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 21.20 hores.Per causes que s'estan investigant,, que va acabar. A conseqüència del sinistre, des de les 22.30 hores només hi va haver un carril obert per circular per l'AP-7 en sentit sud. La situació es va normalitzar a les 2.30 hores.Es van activar set patrulles dels Mossos, dues dotacions dels Bombers de la Generalitat i una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta víctima, sónenguany a la xarxa viària de Catalunya.

