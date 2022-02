El president d'Ucraïna prepara el país per una invasió russa imminent

La invasió russa d'podria ser qüestió d'hores. Aquesta és la valoració que se'n desprèn del missatge que el president ucraïnès,, ha dirigit als ciutadans del seu país. "Ens diuen que elserà el dia de l'atac. Farem que sigui el", explica el mandatari a través d'un vídeo difós a les xarxes socials."Volem la pau i volem resoldre tots els problemes exclusivament negociant, però tenim unmeravellós per defensa el que és nostre; tenen lade tot el poble", continua Zelenski, en clara referència a un possible enfrontament militar, en el qual també intervindria l'El pla per aquest dimecres, el que segons Zelenski serà el de la invasió russa, és hissarnacionals, posarblaus i grocs als carrers i mostrar al món. "Volem llibertat i estem disposats a lluitar per ella. 14.000 defensors i civils morts en aquesta guerra ens miren des del cel. I no trairem la seva", conclou el president ucraïnès.Les tensions entre Rússia i Ucraïna no han fet més que augmentar durant les últimes setmanes. La via diplomàtica no només entre els dos territoris, sinó també entrei actors internacionals com, no sembla donar els fruits desitjats i la invasió sembla cada cop més propera. Mentrestant, gran part de països del món ja demanen als seus ciutadans i diplomàtics abandonar Ucraïna.

