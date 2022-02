Els Mossos desallotgen per primera vegada el tall de la Meridiana

Elshan desallotjat unes desenes de manifestants que tallaven aquest dilluns al vespre l'avingudaper tercer dia consecutiu sense l'autorització del Departament d'Interior.Els agents han fet un cordó policial que ha anat avançant fins que ha obligat els concentrats a apartar-se. No hi ha hagut incidents ni detencions. Els manifestants, convocats per Meridiana Resisteix,i s'ha pogut reprendre la circulació de vehicles poc després de dos quarts de nou del vespre.La decisió d'Interior de posar fi als talls en aquesta avinguda de, que va ser avançada per, ha generat un terratrèmol entre l'independentisme. La presidenta del Parlament,, va assistir dissabte al tall, just el primer dia en què Interior ja no autoritzava la concentració. El consellerha respost a Borràs aquest mateix dilluns: "Em va contrariar bastant, és un error".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor