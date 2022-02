Les obres per unir el tramvia per la Diagonal començaran el 7 de març

Les obres per unir els dos trams del tramvia a ladecomençaran la setmana del 7 de març, segons ha anunciat la tinenta d'Alcaldia del consistori barcelonía Betevé. Es preveu que en un principi les obres provoquin afectacions similars a les actuals, atès que des del novembre del 2020 s'hi treballa per ampliar un col·lector i hi ha derivacions de trànsit de consideració.Pel que fa al tramvia, els treballs s'iniciaran de manera simultània en diferents àmbits de l'avinguda, en el tram comprès entre la plaça de lesi el carrer. L'Ajuntament subratlla que l'obra permetrà connectar nou municipis i modificarà la configuració actual d'una de les vies més emblemàtiques de la ciutat. L'Ajuntament preveu que, un cop acabada, la unió del tramvia permeti potenciar la intermodalitat amb la resta de xarxes de metro,. El consistori té estudis que assenyalen que la connexió "pot permetre captar 222.000 viatgers diaris", i calcula que això suposaria reduir el pas de 12.500 vehicles privats cada dia.A l'àmbit dela previsió inicial és ocupar espais de la plaça per on actualment no hi transiten vehicles. Aquestes ocupacions per dur a terme els treballs es faran de manera progressiva, sense afectar els itineraris de vianants ni de bicicletes. Caldrà desviar una línia d'autobús que actualment passa per davant del, que modificarà el recorregut per circular pel carrerDurant el tram final de les obres caldrà fer la connexió de la nova infraestructura tramviària amb l'existent, fet que també comportarà afectacions temporals del servei a les línies del tramvia. A l'àmbit de l'avinguda Diagonal, entre el carreri el carrer de la, es farà l'ocupació de les calçades laterals, retirant els dos cordons d'estacionament i tallant un carril de circulació a banda i banda. Durant aquesta fase de treballs es mantindrà un carril de circulació operatiu a cada lateral.Entorn de la plaça, les obres s'iniciaran amb els treballs d'habilitació d'un carril addicional de circulació al carrer Aragó, entre el carrer de la Marina i el carrer Sardenya. Una vegada posat en servei aquest carril, el trànsit provinent del carrer de la Marina estarà obligat a continuar recte en sentit ascendent o desviar-se cap al carrer, i el pas de vehicles cap a l'avinguda Diagonal en aquest àmbit quedarà tallat per executar les obres.A l'àmbit situat entre el carrer/Aragó i el passeig dela configuració de l'avinguda Diagonal consta de tronc central entre tercianes i dos laterals. No obstant actualment, a causa de les obres del col·lector de la Diagonal, ja està tallat al trànsit el tram del tronc central entre els carrers. Amb l'inici de les obres del tramvia es tallarà la circulació a la part del tronc central que encara resta oberta, entre el carrer Roger de Flor i el carrer Sardenya.Coincidint amb la implantació de les obres del tramvia es farà l'obertura del sentit ascendent del passeig de Sant Joan, actualment tallat per les obres del col·lector de la Diagonal. Això farà que la circulació i els autobusos que avui dia es desviaven des del passeig de Sant Joan, en sentit ascendent, cap a-Roger de Flor podran mantenir el traçat recte pel passeig de Sant Joan. Així mateix, s'habilitarà el gir des del passeig de Sant Joan, en sentit ascendent, cap al lateral muntanya de l'avinguda Diagonal (sentit Llobregat) i el carrer. Els autobusos podran girar des del passeig de Sant Joan cap al tronc central de l'avinguda Diagonal (sentit Llobregat).

