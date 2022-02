Almenys 28 ferits en un accident múltiple a la C-32 entre Calella i Pineda

Un accident a laentreha implicat fins a una cinquantena de vehicles i ha deixat almenys trenta persones ferides, la majoria lleus i tres de més gravetat, de les quals no es tem per la seva vida. Els fets han ocorregut al voltant de les 19 hores d'aquest dilluns.El xoc s'ha produït en part per la forta pedregada que ha afectat la zona, provocant que els vehicles no poguessin frenar i generant un xoc en cadena. Al lloc dels fets s'hi han desplaçat nou dotacions delsmentre queha activat la prealerta del. Ara mateix hi ha una cua de més de tres quilòmetres en sentitEl Servei Català de Trànsit ha demanat molta prudència davant el perill pel temporal. A la mateixa C-32, els accessos dea Calella s'han hagut de tallar. Aquesta mateixa tarda també hi ha hagut dos accidents a l'Eix Transversal, la C-25, a, també causats per la pedregada.

