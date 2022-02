Llancen farina i confeti als Mossos en un desnonament a Barcelona

Diverses persones que intentaven evitar el desnonament d'una família de quatre persones al barri deldehan llançat farina i confeti els agents de laen el moment en què executaven l'ordre donada pel jutjat 55 de Barcelona.Els agents han arribat cap a les 12.30 hores d'aquest dilluns, i unes 50 persones s'han concentrat davant de la porta de l'habitatge per intentar evitar el. Els agents han desallotjat una per una les persones, mentre des del pis que estava a punt de ser desnonat han tiratEls agents han aconseguit entrar a l'edifici i, després de diversos avisos d'obrir la porta i no rebre resposta, l'han tirat a terra i han entrat. Llavors, s'han dirigit cap a unaon hi havia un dels, moment en què lade la família ha anat cap als agents per evitar que hi entressin i aquests l'han reduït. Els agents han abandonat el lloc cap a les 14 hores.

